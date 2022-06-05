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Бамбл-кава – як приготувати та отримати естетичне та смакове задоволення (фото)

Ірина Маслова
5 червня, 08:16
Це порівняно молодий напій на основі кави та апельсинового соку. Підійде для тих, хто любить освіжальне й те, що бадьорить, водночас

Цей напій підійде всім експериментаторам, які не бояться класичні еспресо або американо з'єднувати з несподіваними, на перший погляд, продуктами.

Як приготувати бананову каву, ми докладно писали. Дізнаємося докладніше про бамбл-каву. Назву напій отримав від англійського bumblebee, тобто бджола, джміль. Він справді нагадує забарвлення цієї комахи.

Як приготувати бамбл-каву

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Бамбл-кава подається холодною, а от щодо пропорцій льоду, кави, апельсинового соку та сиропу – експериментуйте та шукайте ідеальні для себе.

Рецепт зі сторінки iamcook.

Бамбл-кава

Бамбл-кофе

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Інгредієнти:

  • лід;
  • апельсиновий сік – 125 мл;
  • кава – 2 ч. л.;
  • вода – 150 мл;
  • карамельний сироп – 30 мл.

Як приготувати:

  1. Приготувати каву у ваш улюблений спосіб: американо, еспресо або розчинну.
  2. У келих додати лід за смаком. Влити апельсиновий сік приблизно до половини склянки.
  3. Влити в келих карамельний сироп. По ножу або ложці налити каву.

Перед тим, як варити каву для цього напою, дізнайтеся, як це зробити в джезві.