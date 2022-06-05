Бамбл-кава – як приготувати та отримати естетичне та смакове задоволення (фото)

Цей напій підійде всім експериментаторам, які не бояться класичні еспресо або американо з'єднувати з несподіваними, на перший погляд, продуктами.
Як приготувати бананову каву, ми докладно писали. Дізнаємося докладніше про бамбл-каву. Назву напій отримав від англійського bumblebee, тобто бджола, джміль. Він справді нагадує забарвлення цієї комахи.
Як приготувати бамбл-каву
Бамбл-кава подається холодною, а от щодо пропорцій льоду, кави, апельсинового соку та сиропу – експериментуйте та шукайте ідеальні для себе.
Рецепт зі сторінки iamcook.
Бамбл-кава
Бамбл-кофе
Інгредієнти:
- лід;
- апельсиновий сік – 125 мл;
- кава – 2 ч. л.;
- вода – 150 мл;
- карамельний сироп – 30 мл.
Як приготувати:
- Приготувати каву у ваш улюблений спосіб: американо, еспресо або розчинну.
- У келих додати лід за смаком. Влити апельсиновий сік приблизно до половини склянки.
- Влити в келих карамельний сироп. По ножу або ложці налити каву.
Перед тим, як варити каву для цього напою, дізнайтеся, як це зробити в джезві.