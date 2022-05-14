Бананова кава – швидкий рецепт напою з цікавим поєднанням смаків

Банан можна подрібнити у блендері або перетерти виделкою. Каву можна використовувати розчинну, але краще її зварити

Бананова кава

Коли хочеться напою для бадьорості, то береться морква та апельсини, коли хочеться чогось незвичайного на основі кави – варто спробувати бананову каву.

На одну порцію потрібен один банан і бажано, щоб стан його був ближче до перезрілого. Кількість цукру регулюйте самостійно, додайте корицю за смаком.

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Рецепт зі сторінки hotkampot.

Бананова кава

Кава з бананом

Інгредієнти:

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1 шт. банан;

1/2 ст. кави (краще заварної);

1/2 ст. молоко;

2 ч. л. цукор;

щіпка кориці (за бажанням).

Усі секрети та тонкощі приготування кави з кардамоном читайте тут.

Як приготувати:

У блендері з'єднати банан та чайну ложку цукру. Влити до банана молоко й добре перемішати. Заварити каву, додати до неї бананове молоко та чайну ложку цукру.

Рецепт цікавого напою на основі кави та молока – "Гібралтару" – читайте в цьому матеріялі.