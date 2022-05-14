Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇧🇾 Динамо - Флора: відеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Без яєць та молока

Швидка вечеря

Печиво за 5 хвилин

Котлети з картоплі

Легкий салат

Добавки до хот-догу
СЬОГОДНІ Їжа

Бананова кава – швидкий рецепт напою з цікавим поєднанням смаків

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 травня, 08:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Банан можна подрібнити у блендері або перетерти виделкою. Каву можна використовувати розчинну, але краще її зварити
Бананова кава
Бананова кава

Коли хочеться напою для бадьорості, то береться морква та апельсини, коли хочеться чогось незвичайного на основі кави – варто спробувати бананову каву.

На одну порцію потрібен один банан і бажано, щоб стан його був ближче до перезрілого. Кількість цукру регулюйте самостійно, додайте корицю за смаком.

Реклама

Рецепт зі сторінки hotkampot.

Бананова кава

Кава з бананом
Кава з бананом

Інгредієнти:

Реклама
  • 1 шт. банан;
  • 1/2 ст. кави (краще заварної);
  • 1/2 ст. молоко;
  • 2 ч. л. цукор;
  • щіпка кориці (за бажанням).

Усі секрети та тонкощі приготування кави з кардамоном читайте тут.

Як приготувати:

  1. У блендері з'єднати банан та чайну ложку цукру. Влити до банана молоко й добре перемішати.
  2. Заварити каву, додати до неї бананове молоко та чайну ложку цукру.

Рецепт цікавого напою на основі кави та молока – "Гібралтару" – читайте в цьому матеріялі.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Добірка страв
Що приготувати із сосисок
Рецепти
Лайфхак тижня
Домашній зефір
Хакнути
Любиш українську кухню?
Готувати
Контроль якості
Як перевірити воду?
Дізнатися
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити папір для випікання?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти