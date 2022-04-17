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Рецепт кавового-молочного напою "Гібралтар" на честь Дня еспресо в Італії

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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17 квітня, 08:10
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Напій придумали не в Італії, а в США, але він готується саме на еспресо. Смачнішим він буде, якщо заварювати каву на свіжомелених зернах
Кавовий напій "Гібралтар"
Кавовий напій "Гібралтар" / Фото: instagram.com/almanegracafe

Під тиском – так перекладається слово "еспресо" з італійської. В Італії цей напій був придуманий і пишаються ним настільки, що 17 квітня вшановують усією країною.

Саме під тиском на подрібнені кавові зерна з еспресо-машини ми отримуємо тягучий та насичений напій.

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"Гібралтар" порівняно молодий, його вигадали 2005 року в Сан-Франциско. Названий не на честь географічного об'єкта, а на честь форми склянок.

У нашому випадку підійде будь-яка ємність з товстими стінками та дном.

Якщо немає кавомашини, то зваріть її так, як це роблять у Єгипті з особливою піною.

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Рецепт із сайту coffeefan.info.

Вимоги до добре звареної кави

Смачна кава буде зі свіжомелених зерен
Смачна кава буде зі свіжомелених зерен / Фото: unsplash.com

Їх небагато, але якщо це не враховувати, напій не буде бездоганним.

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Отже, варити каву потрібно тільки зі свіжомелених практично в пил зерен, заварювати на очищеній, нехлорованій воді. Ідеально, якщо робитимете ви це в джезві.

Тут читайте про цікаву альтернативу каві, яку вигадали в Японії, – це кавове желе

Кавовий напій "Гібралтар"

Кавовий напій
Кавовий напій "Гібралтар" на основі еспресо / Фото: instagram.com/micchijay

Інгредієнти:

  • еспресо – 55-60 мл;
  • молоко – 55 мл;
  • цукор – за смаком.

Про всі тонкощі кави по-в'єтнамськи читайте тут.

Як приготувати:

  1. Прогріти скляну або керамічну чашку.
  2. Зварити еспресо. Збити молоко, щоб завтовшки піна була 1 см.
  3. Перелити каву в ємність, тут можна додати цукор за смаком.
  4. Тонким струменем влити молоко, пити, не перемішуючи.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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