Рецепт кавового-молочного напою "Гібралтар" на честь Дня еспресо в Італії

Під тиском – так перекладається слово "еспресо" з італійської. В Італії цей напій був придуманий і пишаються ним настільки, що 17 квітня вшановують усією країною.
Саме під тиском на подрібнені кавові зерна з еспресо-машини ми отримуємо тягучий та насичений напій.
"Гібралтар" порівняно молодий, його вигадали 2005 року в Сан-Франциско. Названий не на честь географічного об'єкта, а на честь форми склянок.
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У нашому випадку підійде будь-яка ємність з товстими стінками та дном.
Якщо немає кавомашини, то зваріть її так, як це роблять у Єгипті з особливою піною.
Рецепт із сайту coffeefan.info.
Вимоги до добре звареної кави
Їх небагато, але якщо це не враховувати, напій не буде бездоганним.
Отже, варити каву потрібно тільки зі свіжомелених практично в пил зерен, заварювати на очищеній, нехлорованій воді. Ідеально, якщо робитимете ви це в джезві.
Тут читайте про цікаву альтернативу каві, яку вигадали в Японії, – це кавове желе
Кавовий напій "Гібралтар"
Інгредієнти:
- еспресо – 55-60 мл;
- молоко – 55 мл;
- цукор – за смаком.
Про всі тонкощі кави по-в'єтнамськи читайте тут.
Як приготувати:
- Прогріти скляну або керамічну чашку.
- Зварити еспресо. Збити молоко, щоб завтовшки піна була 1 см.
- Перелити каву в ємність, тут можна додати цукор за смаком.
- Тонким струменем влити молоко, пити, не перемішуючи.