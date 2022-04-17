Рецепт кофейного-молочного напитка "Гибралтар" в честь Дня эспрессо в Италии

Напиток придуман не в Италии, а в США, но готовится он именно на эспрессо. Вкуснее он будет, если заваривать кофе на свежемолотых зернах

Кофейный напиток "Гибралтар" / Фото: instagram.com/almanegracafe

Под давлением – так переводится слово "эспрессо" с итальянского. В Италии этот напиток был придуман и гордятся ним настолько, что 17 апреля чествуют всей страной.

Именно под давлением на измельченные кофейные зерна из эспрессо-машины мы получаем тягучий и насыщенный напиток.

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"Гибралтар" сравнительно молодой, его придумали в 2005 году в Сан-Франциско. Назван не в честь географического объекта, а в честь определенной формы стаканов.

В нашем случае подойдет любая емкость с толстыми стенками и дном.

Если в доме нет кофе-машины, то сварите его так, как это делают в Египте с особенной пеной.

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Рецепт с сайта coffeefan.info.

Требования к хорошо сваренному кофе

Вкусный кофе получится из свежемолотых зерен / Фото: unsplash.com

Их немного, но если это не учитывать, напиток не будет идеальным.

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Итак, варить кофе нужно только из свежемолотых практически в пыль зерен, заваривать на очищенной, нехлорированной воде. Идеально, если делать вы это будете в джезве.

Здесь читайте об интересной альтернативе кофе, которую придумали в Японии, – это кофейное желе.

Кофейный напиток "Гибралтар"

Кофейный напиток "Гибралтар" на основе эспрессо / Фото: instagram.com/micchijay

Ингредиенты:

эспрессо – 55–60 мл;

молоко – 55 мл;

сахар – по вкусу.

О всех тонкостях кофе по-вьетнамски читайте здесь.

Как приготовить: