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Рецепт кофейного-молочного напитка "Гибралтар" в честь Дня эспрессо в Италии

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 апреля, 08:10
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Напиток придуман не в Италии, а в США, но готовится он именно на эспрессо. Вкуснее он будет, если заваривать кофе на свежемолотых зернах
Кофейный напиток "Гибралтар"
Кофейный напиток "Гибралтар" / Фото: instagram.com/almanegracafe

Под давлением – так переводится слово "эспрессо" с итальянского. В Италии этот напиток был придуман и гордятся ним настолько, что 17 апреля чествуют всей страной.

Именно под давлением на измельченные кофейные зерна из эспрессо-машины мы получаем тягучий и насыщенный напиток.

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"Гибралтар" сравнительно молодой, его придумали в 2005 году в Сан-Франциско. Назван не в честь географического объекта, а в честь определенной формы стаканов.

В нашем случае подойдет любая емкость с толстыми стенками и дном.

Если в доме нет кофе-машины, то сварите его так, как это делают в Египте с особенной пеной.

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Рецепт с сайта coffeefan.info.

Требования к хорошо сваренному кофе

Вкусный кофе получится из свежемолотых зерен
Вкусный кофе получится из свежемолотых зерен / Фото: unsplash.com

Их немного, но если это не учитывать, напиток не будет идеальным.

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Итак, варить кофе нужно только из свежемолотых практически в пыль зерен, заваривать на очищенной, нехлорированной воде. Идеально, если делать вы это будете в джезве.

Здесь читайте об интересной альтернативе кофе, которую придумали в Японии, – это кофейное желе.

Кофейный напиток "Гибралтар"

Кофейный напиток
Кофейный напиток "Гибралтар" на основе эспрессо / Фото: instagram.com/micchijay

Ингредиенты:

  • эспрессо – 55–60 мл;
  • молоко – 55 мл;
  • сахар – по вкусу.

О всех тонкостях кофе по-вьетнамски читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Прогреть стеклянный стакан или керамическую чашку.
  2. Сварить эспрессо. Взбить молоко, чтобы толщина пены была 1 см.
  3. Перелить кофе в емкость, здесь можно добавить сахар по вкусу.
  4. Тонкой струей влить молоко, пить, не перемешивая.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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