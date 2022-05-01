Як зварити ароматну каву в турці – рецепт та головні правила

Час приготування стартує з того моменту, коли кава вступила в контакт з водою. У середньому сто мілілітрів кави готуються три хвилини

Кава в джезві / Фото: Moldy Vintages/pexels.com

Так, каву можна зварити і без турки, але найсмачніший напій можна випити саме тоді, коли він приготовлений у турці, джезві. Причому вона має бути мідною.

Чому? Мідь швидко нагрівається і так само швидко віддає тепло, що дозволяє каві не перезаваритися.

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Якщо варити каву в турці із цукром, додаючи його до кавового порошку, піна буде стійкішою. Сіль на кінчику ножа надасть м'якіості.

Усі лайфхаки та рекомендації від професійного бариста Марина Гарбуз.

Що важливо знати перед тим, як варити каву в джезві

Використовуйте чисту воду кімнатної температури / Фото: instagram.com/evgeniia.zueva

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Кава та помел. Вона має бути спеціяльно обсмаженою для приготування в турці. Термін придатності після обсмажування – не більше одного місяця. Ідеально, якщо це буде арабіка.

Меліть зерна практично в пил, робіть це перед приготуванням напою.

Вода. Потрібно взяти сиру, очищену від домішок воду або бутильовану кімнатної температури.

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Процес. Упродовж усього часу, як готуватиметься джезва, нічого не робіть. Не міняйте вогонь. Не треба знімати джезву, ставити назад та постійно мішати.

Тільки в разі, якщо під час приготування нагору спливе не перемішана грудочка кави, тоді перемішуйте.

Коли ваша джезва піднялася, зніміть з вогню і перелийте в теплу чашку, потім залиште на 2 хвилини і насолоджуйтесь напоєм.

Єдине, чого в жодному разі не можна робити при варінні – кип'ятити каву. При кип'ятінні в ній утворюються шкідливі речовини та втрачаються всі смакові якості.

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Як приготувати каву в турці з піною

Кава з мускатним горіхом / Фото: Pixabay

Інгредієнти:

мелена кава – 1,5-2 ч. л. з гіркою;

чиста вода кімнатної температури – 100 мл;

цукор – 1 ч. л. (по бажанню);

кухонна нейодована сіль дрібного помелу – на кінчику ножа.

Як приготувати:

Турку попередньо прогріти, сполоснувши гарячою водою. Всипати на дно мелену каву, додати цукор та сіль. Суху суміш залити невеликою кількістю води (20-25 мл) та кілька разів інтенсивно перемішати ложкою. Долити решту води. Поставити турку на найменший вогонь. Щойно піна почне підніматися нагору, зняти турку з плити. Дати настоятися дві-три хвилини, а потім обережно перелити каву в прогріті чашки.

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Які спеції можна додати до кави

Додайте до кави корицю, кардамон, імбир та гвоздику / Фото: depositphotos.com

Підсилить і підкреслять аромат кави кориця, кардамон, імбир та гвоздика ще – ягідні сиропи, мед.

Прянощі додають під час приготування до сухих компонентів, мед та ягідні сиропи заздалегідь розчиняють у воді .

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