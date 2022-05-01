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Как сварить ароматный кофе в турке – рецепт и главные правила

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 мая, 08:15
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Время приготовления стартует с того момента, когда кофе вступил в контакт с водой. В среднем сто миллилитров кофе готовятся три минуты
Кофе в джезве
Кофе в джезве / Фото: Moldy Vintages/pexels.com

Да, кофе можно сварить и без турки, но самый вкусный напиток можно выпить именно тогда, когда он приготовлен в турке, джезве. Причем она должна быть медной.

Почему? Медь быстро нагревается и так же быстро отдает тепло, что позволяет кофе не перезавариться.

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Если варить кофе в турке с сахаром, добавляя его к кофейному порошку, пена получится более устойчивой. Соль на кончике ножа придаст мягкость.

Все лайфхаки и рекомендации от профессионального бариста Марина Гарбуз.

Что важно знать перед тем, как варить кофе в джезве

Используйте чистую воду комнатной температуры
Используйте чистую воду комнатной температуры / Фото: instagram.com/evgeniia.zueva

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Кофе и помол. Он должен быть специально обжаренный для приготовления в турке. Срок годности после обжарки – не более одного месяца. Идеально, если это будет арабика.

Мелите зерна практически в пыль, делайте это перед приготовлением напитка.

Вода. Нужно взять сырую, очищенную от примесей воду или бутилированную, обязательно комнатной температуры.

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Процесс. В течение всего времени, как готовится джезва, ничего не делайте. Не меняйте огонь. Не нужно снимать джезву, ставить обратно и постоянно мешать.

Только если в течение приготовления наверх всплывает не перемешанный комочек кофе, тогда перемешивайте.

Когда ваша джезва поднялась до самого верха, снимите с огня и перелейте в теплую чашку, затем оставьте на 2 минуты и наслаждайтесь напитком.

Единственное, чего ни в коем случае нельзя делать при варке – кипятить кофе. При кипячении в нем образуются вредные вещества и теряются все вкусовые качества.

Встречаются рецепты кофе с халвой, как его приготовить – узнаете здесь.

Как приготовить кофе в турке с пеной

Кофе с мускатным орехом
Кофе с мускатным орехом / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • молотый кофе – 1,5-2 ч. л. с горкой;
  • чистая вода комнатной температуры – 100 мл;
  • сахар – 1 ч. л. (по желанию);
  • поваренная нейодированная соль мелкого помола – на кончике ножа.

Как приготовить:

  1. Турку предварительно прогреть, сполоснув горячей водой. Всыпать на дно молотый кофе, добавить сахар и соль.
  2. Сухую смесь залить небольшим количеством воды (20-25 мл) и несколько раз интенсивно перемешать ложкой. Долить остальную воду.
  3. Поставить турку на самый маленький огонь. Как только пена начнет подниматься вверх, снять турку с плиты.
  4. Дать настояться две-три минуты, затем осторожно перелить кофе в прогретые чашки.

Можно приготовить кофейный напиток "Гибралтар". Как это сделать – узнаете в этом материале.

Какие специи можно добавить к кофе

Добавьте к кофе корицу, кардамон, имбирь и гвоздику
Добавьте к кофе корицу, кардамон, имбирь и гвоздику / Фото: depositphotos.com

Усилят и подчеркнут аромат кофе корица, кардамон, имбирь и гвоздика, еще – ягодные сиропы, мед.

Пряности добавляют во время приготовления к сухим компонентам, мед и ягодные сиропы заранее растворяют в воде.

Как нужно хранить кофе в зернах – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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