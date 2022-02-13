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Кава з халвою – рецепт напою з присмаком східних солодощів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 лютого, 09:01
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Каву потрібно зварити за своїм рецептом, тобто міцність регулюйте самі. Те ж саме стосується халви – почніть з 50 грамів, а потім – дайте місце експериментам
Кава з халвою
Кава з халвою / Фото: instagram.com/jennysmile83/

У В'єтнамі люблять поєднувати каву із чаєм й отримують напій юаньян, а фудблогери та любителі нових смакових відтінків придумали каву з халвою.

Цукру, що абсолютно зрозуміло, не потрібно. Почніть з 50 грамів халви на 120 мілілітрів кави. Якщо зрозумієте, що потрібно міняти пропорції – експериментуйте.

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До цього напою знадобиться молоко. Рецепт зі сторінки jennysmile83.

Кава з халвою

Кава з халвою
Кава з халвою / Фото: instagram.com/jennysmile83/

Інгредієнти:

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  • 30-50 г халви;
  • 120 г молока;
  • 120 мл кави.

Рецепт кави по-єгипетськи з повітряною піною знайдете тут.

Як приготувати:

  1. У чашу блендера всипати халву. Окремо підігріти молоко до гарячого стану.
  2. Влити молоко до халви та збити блендером.
  3. Зварити каву за своїм рецептом. Влити до кави збите з халвою молоко, перемішати. Прикрасити шматочками халви.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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