Кава з халвою – рецепт напою з присмаком східних солодощів

Каву потрібно зварити за своїм рецептом, тобто міцність регулюйте самі. Те ж саме стосується халви – почніть з 50 грамів, а потім – дайте місце експериментам

Кава з халвою / Фото: instagram.com/jennysmile83/

У В'єтнамі люблять поєднувати каву із чаєм й отримують напій юаньян, а фудблогери та любителі нових смакових відтінків придумали каву з халвою.

Цукру, що абсолютно зрозуміло, не потрібно. Почніть з 50 грамів халви на 120 мілілітрів кави. Якщо зрозумієте, що потрібно міняти пропорції – експериментуйте.

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До цього напою знадобиться молоко. Рецепт зі сторінки jennysmile83.

Кава з халвою

Кава з халвою / Фото: instagram.com/jennysmile83/

Інгредієнти:

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30-50 г халви;

120 г молока;

120 мл кави.

Рецепт кави по-єгипетськи з повітряною піною знайдете тут.

Як приготувати: