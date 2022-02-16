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Берлінська хоппль попель – у хід підуть картопля, шинка та мариновані огірки

Ірина Маслова
16 лютого, 17:15
Набір інгредієнтів – непринципово. Замість шинки може бути м'ясо, тоді воно заздалегідь обсмажується, замість корнішонів – болгарський перець. Але запікається хопель попель під яйцями

Запіканки бувають різними. Тут йдеться про інгредієнти: існують практично дієтичні з індичкою та рисом, а є дуже ситні та більше підходять до ранньої вечері.

Хопель попель з німецької можна перекласти приблизно так – швидка запіканка з підручних продуктів.

Берлінська запіканка хопель попель / Фото: instagram.com/dumplingsandmore

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Разом з цим, у справжній хопель попель має бути відварена картопля, шинка та корнішони.

Вони, нарізані, змішуються з яйцями і все це разом заливає картоплю із шинкою.

Рецепт знайшли на німецькому сайті Rewe.de.

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Запіканка хопель попель

Запіканка хопель попель / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

  • 600 г картоплі;
  • 2 цибулини;
  • 400 г шинки;
  • 200 г корнішонів або болгарського перцю;
  • 6 яєць;
  • 4 ст. л. молока;
  • перець, сіль, петрушка.

Тут дізнаєтеся, як зробити красиву запіканку-плов з Ірина тах чин.

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Як приготувати:

  1. Картоплю відварити в кожушках, дати охолонути, очистити і нарізати скибочками завтовшки 5 мм.
  2. Цибулю очистити і нарізати тонкими кільцями. Шинку нарізати смужками. Огірки нарізати тонкими скибочками. Петрушку дрібно нарізати.
  3. Обсмажити картоплю на розігрітій олії близько 5 хвилин. Додати цибулю та пасерувати ще 5 хвилин. Приправити сіллю та перцем.
  4. На другій сковороді обсмажити в олії шинку близько 5 хвилин, приправити сіллю та перцем і додати до картоплі.
  5. Збити яйця, додати молоко, приправити сіллю та перцем. Вмішати половину петрушки та додати корнішони.
  6. Вилити суміш до картоплі та шинки та готувати під кришкою близько 8 хвилин на слабкому вогні.
  7. Прикрасити петрушкою.