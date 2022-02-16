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Берлинская хоппель поппель – в ход пойдут картофель, ветчина и маринованные огурцы

Ирина Маслова
16 февраля, 17:15
Набор ингредиентов – непринципиально. Вместо ветчины может быть мясо, тогда оно заранее обжаривается, вместо корнишонов – болгарский перец. Но запекается хоппель поппель под яйцами

Запеканки бывают разными. Здесь речь идет об ингредиентах: существуют практически диетические с индейкой и рисом, а есть очень сытные и больше подходят к раннему ужину.

Хоппель поппель с немецкого можно перевести приблизительно так – быстрая запеканка из подручных продуктов.

Берлинская запеканка хоппель поппель / Фото: instagram.com/dumplingsandmore

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Вместе с этим в настоящей хоппель поппель входят отваренный картофель, ветчина и корнишоны.

Они, нарезанные, смешиваются, и все это вместе заливается яйцами.

Рецепт нашли на немецком сайте Rewe.de.

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Запеканка хоппель поппель

Запеканка хоппель поппель / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля;
  • 2 луковицы;
  • 400 г ветчины;
  • 200 г корнишонов или болгарского перца;
  • 6 яиц;
  • 4 ст. л. молока;
  • перец, соль, петрушка.

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Как приготовить:

  1. Картофель отварить в кожуре, дать остыть, очистить и нарезать ломтиками толщиной 5 мм.
  2. Лук очистить и нарезать тонкими кольцами. Ветчину нарезать полосками. Огурцы нарезать тонкими ломтиками. Петрушку мелко нарезать.
  3. Обжарить картофель на разогретом масле около 5 минут. Добавить лук и пассеровать еще 5 минут. Приправить солью и перцем.
  4. На второй сковороде обжарить в масле ветчину около 5 минут, приправить солью и перцем и добавить к картофелю.
  5. Взбить яйца, добавить молоко, приправить солью и перцем. Вмешать половину петрушки и добавить корнишоны.
  6. Вылить смесь к картофелю и ветчине и готовить под крышкой около 8 минут на слабом огне.
  7. Украсить петрушкой.