Иранский тах чин: как приготовить красивую слоистую запеканку-плов

Рецептов с таким процессом – отварить, а потом запечь рис – существует много. Один из них рис "Чарльстон", который запекается в томатной пасте.
Тах чин – гордость кухни Ирана, запеканка роскошна и состоит из трех слоев: рис, мясо и снова рис.
Традиционно используется баранина, но можно брать курицу или другое мясо.
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Еще присутствуют сухофрукты (соединяются с мясом), их берите по вкусу. Здесь стоит написать о том, что на Востоке любят сочетание пряного мяса и сладкого изюма и кураги.
Что касается специй, то это зира и кориандр. Можно использовать набор специй для плова. Она сухофрукты к своей запеканке не включила.
Рецепт со страницы фудблогера shashkinaelena.
Иранская запеканка тах чин
Ингредиенты:
- масло оливковое;
- лук – 2 шт.;
- баранина (или другое мясо, курица) – 850 г;
- зира – 2,5 ч. л.;
- кориандр молотый – 1,5 ч. л.;
- чеснок – 2 зуб.;
- петрушка – пучок;
- рис басмати – 500 г;
- йогурт – 250 г;
- яйцо – 1 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- масло сливочное – 25 г;
- зерна граната – для подачи.
Как приготовить греческую запеканку из макарон и фарша – пастицио – узнаете здесь.
Способ приготовления:
- Мясо нарезать кусочками 2-3 см. Лук и чеснок мелко нарезать. Разогреть в большой сковороде оливковое масло, пассеровать лук 10 минут.
- Добавить мясо, подрумянить в течение 5-8 минут. Добавить зиру, кориандр и чеснок.
- Налить горячий бульон (или кипяток), чтобы полностью закрыть мясо. Тушить под крышкой 1,5 часа. Снять крышку и уварить до консистенции густой подливы. Добавить бОльшую часть нарубленной петрушки.
- Рис отварить в подсоленной воде почти до готовности. Остудить.
- Соединить йогурт, яйцо и лимонный сок, вмешать в рис.
- Духовку разогреть до 190 градусов. Смазать глубокую форму сливочным маслом. Выложить половину риса. Выложить мясо. Выложить рис. Накрыть фольгой и запекать один час.
- Снять фольгу и запекать еще 45 минут. Накрыть форму большой тарелкой и быстро перевернуть.
- При подаче посыпать рубленой петрушкой и зернами граната.