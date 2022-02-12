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Іранський тах чин: як приготувати красиву шарувату запіканку-плов

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 лютого, 14:26
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Перед запіканням укладається так – рис, м'ясо, рис. Причому відварений рис перед цим заправляється соусом з натурального йогурту, яйця та лимонного соку
Іранська запіканка тах-чин
Іранська запіканка тах-чин / Фото: instagram.com/persia_ncuisine/

Рецептів з таким процесом – відварити, а потім запекти рис – існує чимало. Один з них рис "Чарльстон", який запікається у томатній пасті.

Тах чин – гордість кухні Ірану, запіканка розкішна і складається з трьох шарів: рис, м'ясо та знову рис.

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Традиційно використовується баранина, але можна брати курку або інше м'ясо.

Ще присутні сухофрукти (поєднуються з м'ясом), їх беріть за смаком. Тут варто написати про те, що на Сході люблять поєднання пряного м'яса та солодких родзинок та кураги.

Щодо спецій, то це зіра та коріандр. Можна використати набір спецій для плову.

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Рецепт зі сторінки фудблогерки shashkinaelena. Вона сухофрукти до запіканки не включила.

Іранська запіканка тах чин

Іранська запіканка тах чин
Іранська запіканка тах чин / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Інгредієнти:

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  • оливкова олія;
  • цибуля – 2 шт.;
  • баранина (або інше м'ясо, курка) – 850 г;
  • зіра – 2,5 ч. л.;
  • коріандр мелений – 1,5 ч. л.;
  • часник – 2 зуб.;
  • петрушка – пучок;
  • рис басматі – 500 г;
  • йогурт – 250 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • масло вершкове – 25 г;
  • зерна граната – для подачі.

Як приготувати грецьку запіканку з макаронів і фаршу – пастиціо – дізнаєтесь тут.

Спосіб приготування:

  1. М'ясо нарізати шматочками 2-3 см. Цибулю та часник дрібно нарізати. Розігріти у великій сковороді оливкову олію, пасерувати цибулю 10 хвилин.
  2. Додати м'ясо, підрум'янити впродовж 5-8 хвилин. Додати зіру, коріандр та часник.
  3. Налити гарячий бульйон (або окріп), щоби повністю закрити м'ясо. Тушкувати під кришкою 1,5 години. Зняти кришку та уварити до консистенції густої підливи. Додати більшу частину нарубаної петрушки.
  4. Рис відварити у підсоленій воді майже до готовності. Остудити.
  5. З'єднати йогурт, яйце та лимонний сік, вмішати в рис.
  6. Духовку розігріти до 190 градусів. Змастити глибоку форму вершковим маслом. Викласти половину рису. Викласти м'ясо. Викласти рис. Накрити фольгою та запікати одну годину.
  7. Зняти фольгу та запікати ще 45 хвилин. Накрити форму великою тарілкою та швидко перевернути.
  8. При подачі посипати рубаною петрушкою та зернами граната.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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