Іранський тах чин: як приготувати красиву шарувату запіканку-плов

Перед запіканням укладається так – рис, м'ясо, рис. Причому відварений рис перед цим заправляється соусом з натурального йогурту, яйця та лимонного соку

Іранська запіканка тах-чин / Фото: instagram.com/persia_ncuisine/

Рецептів з таким процесом – відварити, а потім запекти рис – існує чимало. Один з них рис "Чарльстон", який запікається у томатній пасті.

Тах чин – гордість кухні Ірану, запіканка розкішна і складається з трьох шарів: рис, м'ясо та знову рис.

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Традиційно використовується баранина, але можна брати курку або інше м'ясо.

Ще присутні сухофрукти (поєднуються з м'ясом), їх беріть за смаком. Тут варто написати про те, що на Сході люблять поєднання пряного м'яса та солодких родзинок та кураги.

Щодо спецій, то це зіра та коріандр. Можна використати набір спецій для плову.

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Рецепт зі сторінки фудблогерки shashkinaelena. Вона сухофрукти до запіканки не включила.

Іранська запіканка тах чин

Іранська запіканка тах чин / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Інгредієнти:

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оливкова олія;

цибуля – 2 шт.;

баранина (або інше м'ясо, курка) – 850 г;

зіра – 2,5 ч. л.;

коріандр мелений – 1,5 ч. л.;

часник – 2 зуб.;

петрушка – пучок;

рис басматі – 500 г;

йогурт – 250 г;

яйце – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

масло вершкове – 25 г;

зерна граната – для подачі.

Як приготувати грецьку запіканку з макаронів і фаршу – пастиціо – дізнаєтесь тут.

Спосіб приготування: