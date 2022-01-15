Грецька запіканка з макаронів та фаршу – як приготувати ніжну пастиціо

Одразу скажемо, пастиціо у жодному разі не можна плутати з класичною лазаньєю. І не тому, що греки можуть образитися, а тому, що є деякі відмінності.
Для пастиціо потрібен яловичий фарш, у який обов'язково додається мускатний горіх та тушковані овочі.
По-друге, вона готується з макаронів. І головна особливість – треба постаратися та викласти макарони красиво. Тобто щоб вони лежали паралельно одне одному. Тоді пастиціо вийде максимально симпатичною.
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У рецепті від tanyaa_ellada запіканка щедро посипається твердим сиром та шматочками вершкового масла.
Грецька запіканка пастиціо
Інгредієнти:
- по 500 г яловичого фаршу, макаронів;
- 1 цибуля (дрібно нарізана);
- 2 великі помідори (дрібно нарізані);
- 1/2 пучка петрушки (подрібнена);
- 2 яйця;
- мускатний горіх;
- 100 г твердого сиру (натертого);
- 1 ст. л. вершкового масла;
- сіль, перець – за смаком;
- оливкова олія.
Для соусу:
- по 2 ст. л. борошна, вершкового масла;
- 0,5 літра молока;
- лаврове листя;
- сіль, перець – за смаком.
Також можна спробувати на смак грецьку тушковану капусту лаханоризо, твона готується з рисом.
Як приготувати:
- Для соусу в сотейнику розтопити вершкове масло. Поступово додати гаряче молоко та борошно, постійно помішуючи. Додати лаврове листя, сіль, перець. Готувати 2-3 хвилини.
- Коли почне утворюватися крем, зменшити вогонь.
- Відварити макарони до повної готовності у підсоленій воді. Процідити.
- На оливковій олії обсмажити цибулю до золотавого кольору, додати фарш і перемішувати, розбиваючи грудочки. За 5-7 хвилин додати помідори, сіль, перець, мускатний горіх та петрушку. Тушкувати до випарювання рідини.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Злегка змастити форму для запікання оливковою олією.
- Перемішати охолоджені макарони зі збитими яйцями і половину викласти на деко.
- Посипати макарони сиром (половиною), потім – фарш, зверху решту макаронів, залити соусом, зверху ще раз посипати сиром і покласти нарізане масло.
- Запікати 30-40 хвилин. Коли пастиціо буде готова, дати охолонути. При подачі нарізати на чотирикутні порції.