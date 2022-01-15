Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну ⚽ МанСіті - Челсі: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка

Святкова страва

Різдвяні десерти

Піст до Різдва

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Грецька запіканка з макаронів та фаршу – як приготувати ніжну пастиціо

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 січня, 12:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Традиційно для пастиціо потрібен яловичий фарш, до нього обов'язково додається трохи мускатного горіха. Ще в начинку йдуть помідори та цибуля. Заливається запіканка соусом бешамель
Грецька запіканка пастиціо
Грецька запіканка пастиціо / Фото: instagram.com/tanyaa_ellada

Одразу скажемо, пастиціо у жодному разі не можна плутати з класичною лазаньєю. І не тому, що греки можуть образитися, а тому, що є деякі відмінності.

Для пастиціо потрібен яловичий фарш, у який обов'язково додається мускатний горіх та тушковані овочі.

Реклама

По-друге, вона готується з макаронів. І головна особливість – треба постаратися та викласти макарони красиво. Тобто щоб вони лежали паралельно одне одному. Тоді пастиціо вийде максимально симпатичною.

У рецепті від tanyaa_ellada запіканка щедро посипається твердим сиром та шматочками вершкового масла.

Грецька запіканка пастиціо

Інгредієнти:

Реклама
  • по 500 г яловичого фаршу, макаронів;
  • 1 цибуля (дрібно нарізана);
  • 2 великі помідори (дрібно нарізані);
  • 1/2 пучка петрушки (подрібнена);
  • 2 яйця;
  • мускатний горіх;
  • 100 г твердого сиру (натертого);
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • сіль, перець – за смаком;
  • оливкова олія.

Для соусу:

  • по 2 ст. л. борошна, вершкового масла;
  • 0,5 літра молока;
  • лаврове листя;
  • сіль, перець – за смаком.

Також можна спробувати на смак грецьку тушковану капусту лаханоризо, твона готується з рисом.

Як приготувати:

Реклама
  1. Для соусу в сотейнику розтопити вершкове масло. Поступово додати гаряче молоко та борошно, постійно помішуючи. Додати лаврове листя, сіль, перець. Готувати 2-3 хвилини.
  2. Коли почне утворюватися крем, зменшити вогонь.
  3. Відварити макарони до повної готовності у підсоленій воді. Процідити.
  4. На оливковій олії обсмажити цибулю до золотавого кольору, додати фарш і перемішувати, розбиваючи грудочки. За 5-7 хвилин додати помідори, сіль, перець, мускатний горіх та петрушку. Тушкувати до випарювання рідини.
  5. Духовку розігріти до 180 градусів. Злегка змастити форму для запікання оливковою олією.
  6. Перемішати охолоджені макарони зі збитими яйцями і половину викласти на деко.
  7. Посипати макарони сиром (половиною), потім – фарш, зверху решту макаронів, залити соусом, зверху ще раз посипати сиром і покласти нарізане масло.
  8. Запікати 30-40 хвилин. Коли пастиціо буде готова, дати охолонути. При подачі нарізати на чотирикутні порції.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти