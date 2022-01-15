Грецька запіканка з макаронів та фаршу – як приготувати ніжну пастиціо

Традиційно для пастиціо потрібен яловичий фарш, до нього обов'язково додається трохи мускатного горіха. Ще в начинку йдуть помідори та цибуля. Заливається запіканка соусом бешамель

Грецька запіканка пастиціо / Фото: instagram.com/tanyaa_ellada

Одразу скажемо, пастиціо у жодному разі не можна плутати з класичною лазаньєю. І не тому, що греки можуть образитися, а тому, що є деякі відмінності.

Для пастиціо потрібен яловичий фарш, у який обов'язково додається мускатний горіх та тушковані овочі.

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По-друге, вона готується з макаронів. І головна особливість – треба постаратися та викласти макарони красиво. Тобто щоб вони лежали паралельно одне одному. Тоді пастиціо вийде максимально симпатичною.

У рецепті від tanyaa_ellada запіканка щедро посипається твердим сиром та шматочками вершкового масла.

Грецька запіканка пастиціо

Інгредієнти:

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по 500 г яловичого фаршу, макаронів;

1 цибуля (дрібно нарізана);

2 великі помідори (дрібно нарізані);

1/2 пучка петрушки (подрібнена);

2 яйця;

мускатний горіх;

100 г твердого сиру (натертого);

1 ст. л. вершкового масла;

сіль, перець – за смаком;

оливкова олія.

Для соусу:

по 2 ст. л. борошна, вершкового масла;

0,5 літра молока;

лаврове листя;

сіль, перець – за смаком.

Також можна спробувати на смак грецьку тушковану капусту лаханоризо, твона готується з рисом.

Як приготувати:

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