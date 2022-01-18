Запеканка с индейкой и рисом – рецепт ужина без вреда для фигуры

Если вдруг нет мяса индейки, подойдет куриное филе. К рису перед запеканием нужно добавить сметану и яйца. Время приготовления – около 40 минут

Рисовая запеканка с кабачками / Фото: Depositphotos

Рис можно отварить просто так, можно приготовить отличные салаты, а можно использовать в запеканках.

Этот вариант подойдет тем, кто старается следить за правильностью питания. Основные ингредиенты – индейка, сметана ну и рис.

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Количество ингредиентов рассчитано на две порции, увеличивайте его, если нужно накормить всю семью.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Нежная запеканка из индейки с рисом

Запеканка из индейки с рисом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты:

100 г риса;

500 г грудки индейки или курицы;

250 мл сметаны;

2 яйца;

соль, зелень – по вкусу.

Если любите рис, то приготовьте его с фаршем и куриной печенью – получите сытный ужин.

Как приготовить:

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