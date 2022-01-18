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Запеканка с индейкой и рисом – рецепт ужина без вреда для фигуры

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 января, 20:32
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Если вдруг нет мяса индейки, подойдет куриное филе. К рису перед запеканием нужно добавить сметану и яйца. Время приготовления – около 40 минут
Рисовая запеканка с кабачками
Рисовая запеканка с кабачками / Фото: Depositphotos

Рис можно отварить просто так, можно приготовить отличные салаты, а можно использовать в запеканках.

Этот вариант подойдет тем, кто старается следить за правильностью питания. Основные ингредиенты – индейка, сметана ну и рис.

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Количество ингредиентов рассчитано на две порции, увеличивайте его, если нужно накормить всю семью.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Нежная запеканка из индейки с рисом

Запеканка из индейки с рисом
Запеканка из индейки с рисом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты:

  • 100 г риса;
  • 500 г грудки индейки или курицы;
  • 250 мл сметаны;
  • 2 яйца;
  • соль, зелень – по вкусу.

Если любите рис, то приготовьте его с фаршем и куриной печенью – получите сытный ужин.

Как приготовить:

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  1. Рис отварить в подсоленной воде, воду слить, рис промыть. Мясо порезать небольшими кубиками.
  2. Соединить филе, рис, сметану, яйца, посолить по вкусу. Выложить в форму для запекания.
  3. Запекать при температуре 200 градусов 45 минут до румяной корочки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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