Запеканка с индейкой и рисом – рецепт ужина без вреда для фигуры

Рисовая запеканка с кабачками / Фото: Depositphotos
Рис можно отварить просто так, можно приготовить отличные салаты, а можно использовать в запеканках.
Этот вариант подойдет тем, кто старается следить за правильностью питания. Основные ингредиенты – индейка, сметана ну и рис.
Количество ингредиентов рассчитано на две порции, увеличивайте его, если нужно накормить всю семью.
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Рецепт со страницы pp.food_recepts.
Нежная запеканка из индейки с рисом
Запеканка из индейки с рисом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Ингредиенты:
- 100 г риса;
- 500 г грудки индейки или курицы;
- 250 мл сметаны;
- 2 яйца;
- соль, зелень – по вкусу.
Если любите рис, то приготовьте его с фаршем и куриной печенью – получите сытный ужин.
Как приготовить:
- Рис отварить в подсоленной воде, воду слить, рис промыть. Мясо порезать небольшими кубиками.
- Соединить филе, рис, сметану, яйца, посолить по вкусу. Выложить в форму для запекания.
- Запекать при температуре 200 градусов 45 минут до румяной корочки.