Без борошна, яєць та молока – як зробити солодкі хлібці із сухофруктів

Це коли не просто хочеться солодкого, а коли хочеться корисних солодощів, у яких немає цукру.

Можна зробити смачні цукерки із сухого молока та горіхів, а можна спекти солодкі хлібці на основі вівсянки та сухофруктів.

Пісні хлібці на вівсянці / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

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Як каже авторка рецепта Кулінарим з Танею 2.0, з цього тіста можна зробити печиво, додавши до нього розпушувач.

Солодкі хлібці із сухофруктів

Інгредієнти:

250 г вівсяних пластівців;

120 г джем;

100 мл гарячої води;

3-4 ст. л. олії;

3 середніх яблука;

сухофрукти, кунжут – за смаком.

Рецепт соковитого яблучного печива, для якого не потрібні яйця, дізнаєтесь тут.

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Як приготувати:

Джем розвести у воді, додати до вівсянки і добре перемішати. Подрібнити очищені яблука у пюре, додати до вівсянки, перемішати. Вмішати сухофрукти і викласти масу рівним шаром 3-4 мм на застелене деко. Змастити олією. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 10 хвилин.

Як зробити цей корисний пісний десерт – дивіться нижче.