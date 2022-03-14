Без муки, яиц и молока – как сделать сладкие хлебцы из сухофруктов

Это когда не просто хочется сладкого, а когда хочется полезных сладостей, в которых нет сахара.
Можно сделать вкусные конфеты из сухого молока и орехов, а можно испечь сладкие хлебцы на основе овсянки и сухофруктов.
Постные хлебцы на овсянке / Фото: Кулинарим с Таней 2.0
Как говорит автор рецепта Кулинарим с Таней 2.0, из этого теста можно сделать печенье, добавив в него разрыхлитель.
Сладкие хлебцы из сухофруктов
Ингредиенты:
- 250 г овсяных хлопьев;
- 120 г джем;
- 100 мл горячей воды;
- 3-4 ст. л. растительного масла;
- 3 средних яблока;
- сухофрукты, кунжут – по вкусу.
Рецепт сочного яблочного печенья, для которого не нужны яйца, узнаете здесь.
Как приготовить:
- Джем развести в воде, добавить к овсянки и хорошо перемешать.
- Измельчить очищенные яблоки в пюре, добавить к овсянке, перемешать.
- Вмешать сухофрукты и выложить массу ровным слоем в 3-4 мм на застеленный противень. Смазать маслом.
- Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут.
Как сделать этот полезный постный десерт – смотрите ниже.