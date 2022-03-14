Без муки, яиц и молока – как сделать сладкие хлебцы из сухофруктов

Это когда не просто хочется сладкого, а когда хочется полезных сладостей, в которых нет сахара.

Можно сделать вкусные конфеты из сухого молока и орехов, а можно испечь сладкие хлебцы на основе овсянки и сухофруктов.

Постные хлебцы на овсянке / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

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Как говорит автор рецепта Кулинарим с Таней 2.0, из этого теста можно сделать печенье, добавив в него разрыхлитель.

Сладкие хлебцы из сухофруктов

Ингредиенты:

250 г овсяных хлопьев;

120 г джем;

100 мл горячей воды;

3-4 ст. л. растительного масла;

3 средних яблока;

сухофрукты, кунжут – по вкусу.

Рецепт сочного яблочного печенья, для которого не нужны яйца, узнаете здесь.

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Как приготовить:

Джем развести в воде, добавить к овсянки и хорошо перемешать. Измельчить очищенные яблоки в пюре, добавить к овсянке, перемешать. Вмешать сухофрукты и выложить массу ровным слоем в 3-4 мм на застеленный противень. Смазать маслом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут.

Как сделать этот полезный постный десерт – смотрите ниже.