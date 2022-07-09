Млинці по-шотландськи королеви Єлизавети – її особистий рецепт (фото)

Ми встигли переконатися, що монарша їжа може бути абсолютно простою. Так було з білосніжним печивом Єлизавети. Цей рецепт млинців знайшли у townandcountrymag.com.
Їхня історія почалася в 1959 році. Королева попросила приготувати млинці за особистим рецептом для американського президента Дуайта Ейзенхауера та його дружини Меймі під час їхньої зустрічі в Шотландії.
Як приготувати млинці за рецептом королеви Єлизавети / Фото: Колаж: Сьогодні
Млинці так сподобалися, що Єлизавета надіслала рецепт американському подружжю особисто.
Рецепт млинців по-шотландськи
Молоко вливайте частинами, щоб досягти консистенції тіста, як на оладки.
Млинці по-шотландськи
Млинці по-шотландськи
Інгредієнти, чашка – приблизно 100 г:
- 4 чашки борошна;
- 4 ст. л. цукрової пудри або цукру;
- 2 чашки молока;
- 2 яйця;
- 2 ч. л. соди
- 3 ч. л. натурального йогурту або кефіру;
- 2 ст. л. розтопленого вершкового масла.
Як приготувати:
- Збийте яйця, цукор і приблизно половину молока, додайте борошно й добре перемішайте. Якщо густе тісто, додайте молока.
- Додайте соду, йогурт, розтоплене вершкове масло.
- Смажте млинці на добре розігрітій сковороді.
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