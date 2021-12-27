Більше, ніж просто сирна тарілка – як оформити стильну закусочну дошку

Дедалі частіше, що не може тішити, ми відповідальніше ставимося до деталей при оформленні новорічного столу.
Наприклад, ретельно вибираємо правильні закуски до різного шампанського і намагаємося якнайкрасивіше оформити стіл.
Закусочна дошка на Новий рік / Фото: instagram.com/sheilas_table/
Зараз у побут увійшло це словосполучення – Charcuterie board. Перекласти можна як дошка делікатесів.
Тобто це не просто тонко нарізані сир, шинка та ковбаса, викладені симпатичнми рядами або візерунками. Це цілий набір закусок, що доповнюють одна одну, підкреслюють та підсилюють смак.
Нижче – оптимальний набір інгредієнтів для красивої подачі найсмачнішого.
Предмети для стильної закусочної дошки
Зараз їх можна – різних розмірів та форм – легко знайти у магазинах. Якщо компанія планується велика, можна оформити кілька, бажано ідентичних.
Далі посуд для соусів – потрібні симпатичні ємності, в яких буде мед, гірчиця і подібні речі. Також потрібні ложечки і для соусів, і для джемів.
Шпажки та зубочистки відійшли в минуле. Зараз цю функцію виконують невеликі виделки, щоб наколоти, наприклад, оливку або корнішон.
Багато хто радить подавати сир на окремій дошці та крупно нарізаним разом з ножем, щоб кожен гість міг відрізати потрібну собі кількість.
Правильне сусідство інгредієнтів
Від цього залежить як зовнішній вигляд дошки, так і смакові відчуття гостей. Тобто сири можна поставити поруч із піалами з горіхами, медом, сухофруктами.
Поруч із шинкою та ковбасою можна вкласти соління, маслини. Між ними – крекер, хліб, соломку, чипси.
Якщо є свіжі ягоди, фрукти, їх краще покласти по боках дошки.
Каперси – всі тонкощі застосування в різних стравах
Що можна покласти на закусочну дошку
- Шинка, салямі, інша ковбаса.
- Декілька видів сирів.
- Горіхи будь-які. Їх можна обсмажити із сіллю або цукром.
- Оливки, артишоки, корнішони, каперси, маринований перець та цибуля.
- Мед.
- Гірчиця, бажано діжонська.
- Ягоди, фрукти – виноград, гранат, нарізані груші, яблука.
- Сухофрукти – фініки, курага, чорнослив, ананас.
- Овочі – різних кольорів чері, огірки, нарізані кружальцями.
- Джем – журавлинний, вишневий.
- Хумус.
- Великі чипси, трохи підсмажений свіжий хліб, соломка.
- Свіжий розмарин або чебрець нададуть аромату м'ясним виробам.