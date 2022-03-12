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Борщ по-бахмацьки – рецепт із книги 1913 року "Страви й напитки в Україні"

Ірина Маслова
12 березня, 13:23
Про м'ясо у цьому рецепті не згадується, але на ньому можна зварити бульйон. Ну або зробити цей борщ пісним

Продовжуємо збирати цікаві рецепти борщу. Як приготувати борщ по-флотськи та про всі його особливості, читайте тут.

Книга Зінаїди Клиновецької "Страви й напитки в Україні" вийшла у 1913 році та містить близько тисячі рецептів, зібраних по всій Україні.

Борщ по-бахмацьки / Фото: Инстаграм

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Цей борщ із Чернігівської області, а точніше, з Бахмача. Овочі потрібно пасерувати на топленому жирі. Окрім буряків, знадобиться томатна паста.

Борщ по-бахмацьки

Інгредієнти на один літр:

  • бульйон;
  • буряк – 1 шт.;
  • картопля – 5 шт.;
  • квасоля – 40 г;
  • капуста – 150 г;
  • цибулина;
  • морква – 40 г;
  • томатна паста – 4 ст. л.;
  • жир – 30 г;
  • оцет 9% – 1 ч. л.;
  • сухофрукти (яблука, груші) – 50 г;
  • сіль, перець.

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Як приготувати:

  1. У киплячий бульйон покласти попередньо підготовлену квасолю, відварену до напівготовності, сухофрукти (замочені, промиті та нарізані) і варити 15-20 хвилин.
  2. Додати нашатковану капусту, довести до кипіння. Додати нарізану картоплю, варити 10-15 хвилин.
  3. Додати пасеровані на жирі овочі з томатною пастою, оцтом: буряк, моркву, нашатковані соломкою, дрібно нарізану цибулю.
  4. За 5-10 хвилин до закінчення варіння додати сіль, спеції.