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Борщ по-бахмачски – рецепт из книги 1913 года "Блюда и напитки в Украине"

Ирина Маслова
12 марта, 13:23
О мясе в этом рецепте не упоминается, вероятно, на нем нужно сварить бульон. Ну или сделать этот борщ постным

Продолжаем собирать интересные рецепты борща. Как приготовить борщ по-флотски и о всех его особенностях, читайте здесь.

Книга Зинаиды Клиновецкой "Блюда и напитки в Украине" вышла в 1913 году и содержит около тысячи рецептов, собранных по всей Украине.

Борщ по-бахмачски / Фото: Инстаграм

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Этот борщ из Черниговской области, а точнее, из Бахмача. Овощи пассеруются на топленом жире. Кроме свеклы, нужна томатная паста.

Борщ по-бахмачски

Ингредиенты на один литр:

  • бульон;
  • свекла – 1 шт.;
  • картофель – 5 шт.;
  • фасоль – 40 г;
  • капуста – 150 г;
  • луковица;
  • морковь – 40 г;
  • томатная паста – 4 ст. л.;
  • жир – 30 г;
  • уксус 9% – 1 ч. л.;
  • сухофрукты (яблоки, груши) – 50 г;
  • соль, перец.

Здесь узнаете, как запечь дольки тыквы, которые могут заменить хлеб и которые можно подавать к первым блюдам.

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Как приготовить:

  1. В кипящий бульон положить предварительно подготовленные фасоль, отваренную до полуготовности, сухофрукты (замоченные, промытые и нарезанные) и варить 15-20 минут.
  2. Добавить нашинкованную капусту, довести до кипения. Добавить нарезанный картофель, варить 10-15 минут.
  3. Добавить пассерованные на жиру овощи с томатной пастой, уксусом: свеклу, морковь, нашинкованные соломкой, мелко нарезанный лук.
  4. За 5-10 минут до окончания варки добавить соль, специи.