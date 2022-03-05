Булочки гужери із заварного тіста – простий рецепт випічки

Випічка із заварного тіста готується набагато швидше, ніж із дріжджового. Не потрібно часу на вистоювання.
Якщо є бажання зробити здобні булочки, то обов'язково зробіть австрійські, всередині у них абрикосовий джем або варення.
Гужери / Фото: instagram.com/verinique/
Щойно гужери спечуться, не відчиняйте духовку, вони можуть упасти. Нехай охолонуть там.
Рецепт зі сторінки verinique.
Гужери
Гужери / Фото: instagram.com/verinique/
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- по 150 г тертого сиру, борошна;
- 80 г вершкового масла;
- мускатний горіх, сіль та перець.
Рецепт дріжджових булочок "Дома Паркерів" знайдете тут.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 200 градусів.
- У каструлю з 250 мл окропу додайте нарізане масло та 1 чайну ложку солі. Прибрати з вогню та додати борошно.
- Ретельно перемішати та залишити на вогні впродовж 1 хвилини на повільному вогні.
- Остудити кілька хвилин і додати яйця одне за одним, добре перемішати.
- Додати тертий сир, мускатний горіх, сіль та перець.
- Викласти тісто 2 чайними ложками на змащене маслом деко.
- Випікати 25 хвилин.