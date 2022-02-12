Пишні булочки з Австрії – готуються на дріжджовому тісті з абрикосовою начинкою

Продовжуємо знайомитись з ароматним світом булочок. Про фінські з гарною прикрасою – розтопленим та запеченим вершковим маслом на верхівці – ми знаємо.
І тепер, судячи з їхнього зовнішнього вигляду, смачні австрійські з абрикосовим джемом всередині.
Перед тим, як потрапити до духовки, булочки двічі змащуються розтопленим маслом. Уже готові прикрашаються цукровою пудрою.
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Фудблогерка vinegretteblog рекомендує перед випіканням викладати заготівлі щільно одна до одної.
Австрійські булочки з абрикосовим джемом
Інгредієнти:
- 250 мл молока;
- 35 г свіжих дріжджів;
- 500 г борошна;
- 3 жовтки;
- 50 г цукру;
- цедра одного лимона;
- пакетик ванільного цукру;
- 60 г вершкового масла;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 350 г абрикосового конфітюру;
- 100-150 г вершкового масла;
- цукрова пудра – для подачі.
Рецепт булочок поповерів, що вистрибують та підійдуть до будь-якої начинки, знайдете тут.
Як приготувати:
- Дріжджі розчинити у теплій воді. Додати решту інгредієнтів і вимісити тісто, доки воно не відходитиме від стінок, близько 7 хвилин.
- Тісто накрити рушником і залишити у теплому місці на 30-40 хвилин.
- Розділити тісто на 24 частини. Розкачати кожну заготівлю в коло завтовшки близько 8 мм і викласти по ложці конфітюру.
- Зібрати краї булочок і викласти у змащену маслом форму швом донизу.
- Змастити булочки розтопленим маслом, накрити рушником і залишити на 20 хвилин.
- Духовку розігріти до 170 градусів. Булочки ще раз змастити маслом. Випікати близько 30 хвилин Прикрасити цукровою пудрою.