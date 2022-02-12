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Пишні булочки з Австрії – готуються на дріжджовому тісті з абрикосовою начинкою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 лютого, 10:10
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Тісто розстоюється двічі. Близько 40 хвилин після замісу та 20 хвилин після формування булочок. Цедра одного лимона додається в тісто, а для начинки підійде абрикосовий джем або конфітюр
Австрійські булочки з абрикосовим джемом
Австрійські булочки з абрикосовим джемом / Фото: instagram.com/mehlspeiskultur/

Продовжуємо знайомитись з ароматним світом булочок. Про фінські з гарною прикрасою – розтопленим та запеченим вершковим маслом на верхівці – ми знаємо.

І тепер, судячи з їхнього зовнішнього вигляду, смачні австрійські з абрикосовим джемом всередині.

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Перед тим, як потрапити до духовки, булочки двічі змащуються розтопленим маслом. Уже готові прикрашаються цукровою пудрою.

Фудблогерка vinegretteblog рекомендує перед випіканням викладати заготівлі щільно одна до одної.

Австрійські булочки з абрикосовим джемом

Австрійські булочки з абрикосовим джемом
Австрійські булочки з абрикосовим джемом / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Інгредієнти:

  • 250 мл молока;
  • 35 г свіжих дріжджів;
  • 500 г борошна;
  • 3 жовтки;
  • 50 г цукру;
  • цедра одного лимона;
  • пакетик ванільного цукру;
  • 60 г вершкового масла;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 350 г абрикосового конфітюру;
  • 100-150 г вершкового масла;
  • цукрова пудра – для подачі.

Рецепт булочок поповерів, що вистрибують та підійдуть до будь-якої начинки, знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Дріжджі розчинити у теплій воді. Додати решту інгредієнтів і вимісити тісто, доки воно не відходитиме від стінок, близько 7 хвилин.
  2. Тісто накрити рушником і залишити у теплому місці на 30-40 хвилин.
  3. Розділити тісто на 24 частини. Розкачати кожну заготівлю в коло завтовшки близько 8 мм і викласти по ложці конфітюру.
  4. Зібрати краї булочок і викласти у змащену маслом форму швом донизу.
  5. Змастити булочки розтопленим маслом, накрити рушником і залишити на 20 хвилин.
  6. Духовку розігріти до 170 градусів. Булочки ще раз змастити маслом. Випікати близько 30 хвилин Прикрасити цукровою пудрою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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