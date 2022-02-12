Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Пышные булочки из Австрии – готовятся на дрожжевом тесте с абрикосовой начинкой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 февраля, 10:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тесто расстаивается дважды. Около 40 минут после замеса и 20 минут после формовки булочек. Цедра одного лимона добавляется в тесто, а для начинки подойдет абрикосовый джем или конфитюр
Австрийские булочки с абрикосовым джемом
Австрийские булочки с абрикосовым джемом / Фото: instagram.com/mehlspeiskultur/

Продолжаем знакомиться с ароматным миром булочек. О финских с красивым украшением – растопленным и запеченным сливочным маслом на верхушке – мы знаем.

И теперь, судя по их внешнему виду, вкусные австрийские с абрикосовым джемом внутри.

Реклама

Перед тем, как попасть в духовку, булочки дважды смазываются растопленным маслом. Уже готовые украшаются сахарной пудрой.

Фудблогер vinegretteblog рекомендует перед выпеканием выкладывать заготовки плотно друг к другу.

Австрийские булочки с абрикосовым джемом

Австрийские булочки с абрикосовым джемом
Австрийские булочки с абрикосовым джемом / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Реклама

Ингредиенты:

  • 250 мл молока;
  • 35 г свежих дрожжей;
  • 500 г муки;
  • 3 желтка;
  • 50 г сахара;
  • цедра одного лимона;
  • пакетик ванильного сахара;
  • 60 г сливочного масла;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 350 г абрикосового конфитюра;
  • 100-150 г сливочного масла;
  • сахарная пудра – для подачи.

Рецепт выпрыгивающих булочек поповеров, которые подойдут к любой начинке, найдете здесь.

Реклама

Как приготовить:

  1. Дрожжи растворить в теплой воде. Добавить остальные ингредиенты и вымесить тесто, пока оно не будет отходить от стенок, около 7 минут.
  2. Тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30-40 минут.
  3. Разделить тесто на 24 части. Раскатать каждую заготовку в круг толщиной около 8 мм и выложить по ложке конфитюра.
  4. Собрать края булочек и выложить в смазанную маслом форму швом вниз.
  5. Смазать булочки растопленным маслом, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
  6. Духовку разогреть до 170 градусов. Булочки еще раз смазать маслом. Выпекать около 30 минут. Украсить сахарной пудрой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять