Пышные булочки из Австрии – готовятся на дрожжевом тесте с абрикосовой начинкой

Продолжаем знакомиться с ароматным миром булочек. О финских с красивым украшением – растопленным и запеченным сливочным маслом на верхушке – мы знаем.
И теперь, судя по их внешнему виду, вкусные австрийские с абрикосовым джемом внутри.
Перед тем, как попасть в духовку, булочки дважды смазываются растопленным маслом. Уже готовые украшаются сахарной пудрой.
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Фудблогер vinegretteblog рекомендует перед выпеканием выкладывать заготовки плотно друг к другу.
Австрийские булочки с абрикосовым джемом
Ингредиенты:
- 250 мл молока;
- 35 г свежих дрожжей;
- 500 г муки;
- 3 желтка;
- 50 г сахара;
- цедра одного лимона;
- пакетик ванильного сахара;
- 60 г сливочного масла;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 350 г абрикосового конфитюра;
- 100-150 г сливочного масла;
- сахарная пудра – для подачи.
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Как приготовить:
- Дрожжи растворить в теплой воде. Добавить остальные ингредиенты и вымесить тесто, пока оно не будет отходить от стенок, около 7 минут.
- Тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30-40 минут.
- Разделить тесто на 24 части. Раскатать каждую заготовку в круг толщиной около 8 мм и выложить по ложке конфитюра.
- Собрать края булочек и выложить в смазанную маслом форму швом вниз.
- Смазать булочки растопленным маслом, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
- Духовку разогреть до 170 градусов. Булочки еще раз смазать маслом. Выпекать около 30 минут. Украсить сахарной пудрой.