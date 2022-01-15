Чеський суп брамборачка із сушеними грибами – закохатися можна з першої ложки

У ньому, на відміну від італійського весільного супу, м'яса немає. Назву можна перекласти, як картопляний суп. "Вrambory" – це картопля по-чеськи.
Колись цей суп вважався їжею дуже бідних людей, тепер його можна замовити у пристойних ресторанах Чехії. Брамборачку там люблять і поважають.
Чеський суп брамборачка / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Доволі насичений вершковий смак забезпечать 100 грамів масла.
Рецепт взято у фудблогерки vinegretteblog.
Чеський суп брамборачка
Інгредієнти:
- 100 г вершкового масла;
- 2 моркви;
- 200 г кореня селери;
- 1 корінь петрушки;
- 400 г картоплі;
- 3 ст. л. борошна;
- 2 цибулини;
- 3 зуб. часнику;
- жменя сушених грибів;
- 1,5 курячого бульйону;
- сіль, перець;
- кмин, майоран, свіжа петрушка.
А в Данії люблять гороховий суп, який вони готують з копченостями – тут знайдете рецепт.
Як приготувати:
- Гриби замочити у холодній воді.
- Овочі та корінь петрушки та селери почистити та нарізати однаковими кубиками. Часник почистити, вийняти серцевину та дрібно нарізати.
- У каструлі розтопити вершкове масло. Обсмажити моркву, корінь петрушки та селери до золотавого кольору.
- Кмин подрібнити у ступці, додати в каструлю, присипати борошном і обсмажувати впродовж хвилини.
- Поступово влити бульйон, помішуючи, довести до кипіння.
- Додати картоплю та готувати 15 хвилин. Наприкінці додати віджаті від води гриби та часник. Варити до готовності.
- Наприкінці додати майоран та петрушку.