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Чеський суп брамборачка із сушеними грибами – закохатися можна з першої ложки

Ірина Маслова
15 січня, 15:11
Це насичена й ароматна перша страва з вираженим вершковим ароматом і ароматом білих грибів. Обов'язкові корінь петрушки та селери, перший можна замінити пастернаком

У ньому, на відміну від італійського весільного супу, м'яса немає. Назву можна перекласти, як картопляний суп. "Вrambory" – це картопля по-чеськи.

Колись цей суп вважався їжею дуже бідних людей, тепер його можна замовити у пристойних ресторанах Чехії. Брамборачку там люблять і поважають.

Чеський суп брамборачка / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Доволі насичений вершковий смак забезпечать 100 грамів масла.

Рецепт взято у фудблогерки vinegretteblog.

Чеський суп брамборачка

Інгредієнти:

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  • 100 г вершкового масла;
  • 2 моркви;
  • 200 г кореня селери;
  • 1 корінь петрушки;
  • 400 г картоплі;
  • 3 ст. л. борошна;
  • 2 цибулини;
  • 3 зуб. часнику;
  • жменя сушених грибів;
  • 1,5 курячого бульйону;
  • сіль, перець;
  • кмин, майоран, свіжа петрушка.

А в Данії люблять гороховий суп, який вони готують з копченостями – тут знайдете рецепт.

Як приготувати:

  1. Гриби замочити у холодній воді.
  2. Овочі та корінь петрушки та селери почистити та нарізати однаковими кубиками. Часник почистити, вийняти серцевину та дрібно нарізати.
  3. У каструлі розтопити вершкове масло. Обсмажити моркву, корінь петрушки та селери до золотавого кольору.
  4. Кмин подрібнити у ступці, додати в каструлю, присипати борошном і обсмажувати впродовж хвилини.
  5. Поступово влити бульйон, помішуючи, довести до кипіння.
  6. Додати картоплю та готувати 15 хвилин. Наприкінці додати віджаті від води гриби та часник. Варити до готовності.
  7. Наприкінці додати майоран та петрушку.