Чеський суп брамборачка із сушеними грибами – закохатися можна з першої ложки

У ньому, на відміну від італійського весільного супу, м'яса немає. Назву можна перекласти, як картопляний суп. "Вrambory" – це картопля по-чеськи.

Колись цей суп вважався їжею дуже бідних людей, тепер його можна замовити у пристойних ресторанах Чехії. Брамборачку там люблять і поважають.

Чеський суп брамборачка / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Доволі насичений вершковий смак забезпечать 100 грамів масла.

Рецепт взято у фудблогерки vinegretteblog.

Чеський суп брамборачка

Інгредієнти:

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100 г вершкового масла;

2 моркви;

200 г кореня селери;

1 корінь петрушки;

400 г картоплі;

3 ст. л. борошна;

2 цибулини;

3 зуб. часнику;

жменя сушених грибів;

1,5 курячого бульйону;

сіль, перець;

кмин, майоран, свіжа петрушка.

А в Данії люблять гороховий суп, який вони готують з копченостями – тут знайдете рецепт.

Як приготувати: