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Чешский суп брамборачка с сушеными грибами – влюбиться можно с первой ложки

Ирина Маслова
15 января, 15:11
Это насыщенное и ароматное первое блюдо с выраженным сливочным ароматом и ароматом белых грибов. Обязательны корень петрушки и сельдерея, первый можно заменить пастернаком

В нем, в отличие от итальянского свадебного супа, мяса нет. Название можно перевести, как картофельный суп. "Вrambory" – это картофель по-чешски.

Когда-то этот суп считался едой очень бедных людей, теперь его можно заказать в приличных ресторанах Чехии. Брамборачку там любят и уважают.

Чешский суп брамборачка / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Достаточно насыщенный сливочный вкус обеспечат 100 граммов масла.

Рецепт взят у фудблогера vinegretteblog.

Чешский суп брамборачка

Ингредиенты:

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  • 100 г сливочного масла;
  • 2 моркови;
  • 200 г корня сельдерея;
  • 1 корень петрушки;
  • 400 г картофеля;
  • 3 ст. л. муки;
  • 2 луковицы;
  • 3 зуб. чеснока;
  • горсть сушеных грибов;
  • 1,5 куриного бульона;
  • соль, перец;
  • тмин, майоран, свежая петрушка.

А в Дании любят гороховый суп, который они готовят с копченостями – здесь найдете рецепт.

Как приготовить:

  1. Грибы замочить в холодной воде.
  2. Овощи и корень петрушки и сельдерея почистить и нарезать одинаковыми кубиками. Чеснок почистить, вынуть сердцевину и мелко нарезать.
  3. В кастрюле растопить сливочное масло. Обжарить морковь, корень петрушки и сельдерея до золотистого цвета.
  4. Тмин измельчить в ступке, добавить в кастрюлю, присыпать мукой и обжаривать в течение минуты.
  5. Постепенно влить бульон, помешивая, довести до кипения.
  6. Добавить картофель и готовить 15 минут. В конце добавить отжатые от воды грибы и чеснок. Варить до готовности.
  7. В конце добавить майоран и петрушку.