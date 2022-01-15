Чешский суп брамборачка с сушеными грибами – влюбиться можно с первой ложки

В нем, в отличие от итальянского свадебного супа, мяса нет. Название можно перевести, как картофельный суп. "Вrambory" – это картофель по-чешски.

Когда-то этот суп считался едой очень бедных людей, теперь его можно заказать в приличных ресторанах Чехии. Брамборачку там любят и уважают.

Чешский суп брамборачка / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Достаточно насыщенный сливочный вкус обеспечат 100 граммов масла.

Рецепт взят у фудблогера vinegretteblog.

Чешский суп брамборачка

Ингредиенты:

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100 г сливочного масла;

2 моркови;

200 г корня сельдерея;

1 корень петрушки;

400 г картофеля;

3 ст. л. муки;

2 луковицы;

3 зуб. чеснока;

горсть сушеных грибов;

1,5 куриного бульона;

соль, перец;

тмин, майоран, свежая петрушка.

А в Дании любят гороховый суп, который они готовят с копченостями – здесь найдете рецепт.

Как приготовить: