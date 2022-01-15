Чешский суп брамборачка с сушеными грибами – влюбиться можно с первой ложки

В нем, в отличие от итальянского свадебного супа, мяса нет. Название можно перевести, как картофельный суп. "Вrambory" – это картофель по-чешски.
Когда-то этот суп считался едой очень бедных людей, теперь его можно заказать в приличных ресторанах Чехии. Брамборачку там любят и уважают.
Чешский суп брамборачка / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Достаточно насыщенный сливочный вкус обеспечат 100 граммов масла.
Рецепт взят у фудблогера vinegretteblog.
Чешский суп брамборачка
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла;
- 2 моркови;
- 200 г корня сельдерея;
- 1 корень петрушки;
- 400 г картофеля;
- 3 ст. л. муки;
- 2 луковицы;
- 3 зуб. чеснока;
- горсть сушеных грибов;
- 1,5 куриного бульона;
- соль, перец;
- тмин, майоран, свежая петрушка.
А в Дании любят гороховый суп, который они готовят с копченостями – здесь найдете рецепт.
Как приготовить:
- Грибы замочить в холодной воде.
- Овощи и корень петрушки и сельдерея почистить и нарезать одинаковыми кубиками. Чеснок почистить, вынуть сердцевину и мелко нарезать.
- В кастрюле растопить сливочное масло. Обжарить морковь, корень петрушки и сельдерея до золотистого цвета.
- Тмин измельчить в ступке, добавить в кастрюлю, присыпать мукой и обжаривать в течение минуты.
- Постепенно влить бульон, помешивая, довести до кипения.
- Добавить картофель и готовить 15 минут. В конце добавить отжатые от воды грибы и чеснок. Варить до готовности.
- В конце добавить майоран и петрушку.