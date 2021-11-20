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Чкмерулі – 5 правил та рецепт ароматної грузинської страви з курки

Ірина Маслова
20 листопада, 18:10
Щоб курка вийшла такою, як треба, відбийте її та замаринуйте хоча б на 20 хвилин. Усі спеції та часник для соусу краще подрібнити в ступці

Популярність грузинської кухні серед нас пояснюється просто. Вона максимально різноманітна, пряна, але не надто гостра, ідеально вивірена у плані спецій.

Чкмерулі або шкмерулі – це ароматна курка у вершковому соусі. Названа на честь однойменного села Чкмері на заході Грузії, де й народилася ця страва. Готувати її просто, але деякі правила треба знати.

Чкмерулі - рецепт / Фото: instagram.com/kyxnya_maryam/

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У рецепті від kyxnya_maryam є курячі стегна, але краще, якщо взяти цілу курку – її вистачить на всіх.

Подавати чкмерулі можна окремо, а можна з хрусткими чвіштарі, грузинськими коржами із сулугуні.

Що потрібно знати перед тим, як братися за чкмерулі

Чкмерулі / Фото: instagram.com/milaisto/

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  1. Щоб м'ясо було максимально соковитим, відбийте його перед приготуванням.
  2. Курку можна замаринувати в олії або вершковому маслі та спеціях і залишити так на кілька годин.
  3. У Грузії чкмерулі готують у глиняному посуді кеці, можна взяти глибоку чавунну сковороду.
  4. Обсмажувати можна як на сухій сковороді, так і з додаванням олії. Краще закінчувати смаження, коли курка буде під пресом.
  5. Спеції для соусу, у тому числі й часник, подрібнюйте в ступці.

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Чкмерулі – рецепт

Інгредієнти:

  • Курячі стегна – 6 шт.
  • Вершки – 350 мл
  • Часник – 10 зуб.
  • Кінза – 50 г
  • Сіль, перець, хмелі-сунелі

Як приготувати:

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  1. Обваляти курку у спеціях і трохи обсмажити з двох боків по 15 хвилин, а потім – до золотавого кольору під пресом до зникнення крові.
  2. Часник та зелень подрібнити. Поєднати з вершками та спеціями. Залити соусом курку.
  3. Тушкувати на повільному вогні 20-25 хвилин.