Чкмерулі – 5 правил та рецепт ароматної грузинської страви з курки

Популярність грузинської кухні серед нас пояснюється просто. Вона максимально різноманітна, пряна, але не надто гостра, ідеально вивірена у плані спецій.

Чкмерулі або шкмерулі – це ароматна курка у вершковому соусі. Названа на честь однойменного села Чкмері на заході Грузії, де й народилася ця страва. Готувати її просто, але деякі правила треба знати.

Чкмерулі - рецепт / Фото: instagram.com/kyxnya_maryam/

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У рецепті від kyxnya_maryam є курячі стегна, але краще, якщо взяти цілу курку – її вистачить на всіх.

Подавати чкмерулі можна окремо, а можна з хрусткими чвіштарі, грузинськими коржами із сулугуні.

Що потрібно знати перед тим, як братися за чкмерулі

Чкмерулі / Фото: instagram.com/milaisto/

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Щоб м'ясо було максимально соковитим, відбийте його перед приготуванням. Курку можна замаринувати в олії або вершковому маслі та спеціях і залишити так на кілька годин. У Грузії чкмерулі готують у глиняному посуді кеці, можна взяти глибоку чавунну сковороду. Обсмажувати можна як на сухій сковороді, так і з додаванням олії. Краще закінчувати смаження, коли курка буде під пресом. Спеції для соусу, у тому числі й часник, подрібнюйте в ступці.

Чкмерулі – рецепт

Інгредієнти:

Курячі стегна – 6 шт.

Вершки – 350 мл

Часник – 10 зуб.

Кінза – 50 г

Сіль, перець, хмелі-сунелі

Як приготувати:

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