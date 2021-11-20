Чкмерулі – 5 правил та рецепт ароматної грузинської страви з курки

Популярність грузинської кухні серед нас пояснюється просто. Вона максимально різноманітна, пряна, але не надто гостра, ідеально вивірена у плані спецій.
Чкмерулі або шкмерулі – це ароматна курка у вершковому соусі. Названа на честь однойменного села Чкмері на заході Грузії, де й народилася ця страва. Готувати її просто, але деякі правила треба знати.
Чкмерулі - рецепт / Фото: instagram.com/kyxnya_maryam/
У рецепті від kyxnya_maryam є курячі стегна, але краще, якщо взяти цілу курку – її вистачить на всіх.
Подавати чкмерулі можна окремо, а можна з хрусткими чвіштарі, грузинськими коржами із сулугуні.
Що потрібно знати перед тим, як братися за чкмерулі
Чкмерулі / Фото: instagram.com/milaisto/
- Щоб м'ясо було максимально соковитим, відбийте його перед приготуванням.
- Курку можна замаринувати в олії або вершковому маслі та спеціях і залишити так на кілька годин.
- У Грузії чкмерулі готують у глиняному посуді кеці, можна взяти глибоку чавунну сковороду.
- Обсмажувати можна як на сухій сковороді, так і з додаванням олії. Краще закінчувати смаження, коли курка буде під пресом.
- Спеції для соусу, у тому числі й часник, подрібнюйте в ступці.
Чкмерулі – рецепт
Інгредієнти:
- Курячі стегна – 6 шт.
- Вершки – 350 мл
- Часник – 10 зуб.
- Кінза – 50 г
- Сіль, перець, хмелі-сунелі
Як приготувати:
- Обваляти курку у спеціях і трохи обсмажити з двох боків по 15 хвилин, а потім – до золотавого кольору під пресом до зникнення крові.
- Часник та зелень подрібнити. Поєднати з вершками та спеціями. Залити соусом курку.
- Тушкувати на повільному вогні 20-25 хвилин.