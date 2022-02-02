Що готувати в лютому – затишний рецепт курки з кольрабі у сметанному соусі

Кольрабі можна назвати і капустою, і коренеплодом одночасно. Власне, з німецької кольрабі перекладається, як капуста та ріпа. З ріпи можна приготувати ніжне пюре, а от кольрабі – потушкувати з куркою в сметанному соусі.
Так люблять їсти цю капусту в Угорщині, причому без додавання їхньої улюбленої паприки.
Курка з кольрабі в сметанному соусі / Фото: streetkitchen.hu
Рецепт зі сторінки vinegretteblog.
Курка з кольрабі в сметанному соусі
Курка з кольрабі в сметанному соусі / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Інгредієнти:
- курка (1,2 кг);
- 500 г кольрабі;
- 50 г вершкового масла;
- 1 ст. л. борошна;
- 200 мл сметани:
- сіль, перець, свіжа петрушка.
І ще один зимовий рецепт – соковитих стейків з пекінської капусти – знайдете тут.
Як приготувати:
- Курку нарізати на шматочки, посолити і поперчити. Обсмажити з усіх боків на вершковому маслі.
- Кольрабі почистити, нарізати на тонкі скибочки. Додати до курки, влити трохи води та готувати 30 хвилин.
- Сметану з'єднати з борошном, розмішати і додати до курки. За необхідності додати воду.
- Готувати 5-7 хвилин, помішуючи. Подавати зі свіжою петрушкою.