Що готувати в лютому – затишний рецепт курки з кольрабі у сметанному соусі

Кольрабі можна назвати і капустою, і коренеплодом одночасно. Власне, з німецької кольрабі перекладається, як капуста та ріпа. З ріпи можна приготувати ніжне пюре, а от кольрабі – потушкувати з куркою в сметанному соусі.

Так люблять їсти цю капусту в Угорщині, причому без додавання їхньої улюбленої паприки.

Курка з кольрабі в сметанному соусі / Фото: streetkitchen.hu

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Рецепт зі сторінки vinegretteblog.

Курка з кольрабі в сметанному соусі

Курка з кольрабі в сметанному соусі / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Інгредієнти:

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курка (1,2 кг);

500 г кольрабі;

50 г вершкового масла;

1 ст. л. борошна;

200 мл сметани:

сіль, перець, свіжа петрушка.

І ще один зимовий рецепт – соковитих стейків з пекінської капусти – знайдете тут.

Як приготувати: