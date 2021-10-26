Що приготувати на день народження, щоби було і бюджетно, і ситно – 3 ефектні ідеї

Якщо ви в очікуванні дня народження, а заощаджувати дуже потрібно, то як варіянт закуски можуть бути ефектні та ситні безумовно сендвічі чи бутерброди.

Але на цьому поле діяльності не має обмежуватись. Гостей можна нагодувати ситно та гідно.

Бюджетні рецепти на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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На сторінці goodfood.gram є прекрасні рецепти кабачків, запечених із сиром та помідорами, баварського салату з філе курки або індички та курячих стегон з картоплею та оливками в томатному соку.

Курка з картоплею та оливками в томатному соку

Курка з картоплею в томатному соку та оливками / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Інгредієнти:

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5 курячих стегон;

300 г дрібної картоплі;

4-5 зубчиків часнику;

1 цибуля-порей;

4-5 гілочок чебрецю;

100 мл сухого білого вина;

100 мл курячого бульйону;

150 мл томатів у власному соку;

жменя оливок;

сіль, перець, оливкова олія.

Як приготувати:

Картоплю помити і розрізати навпіл. Нарізати цибулю-порей кільцями завтовшки 2 мм. Форму для запікання збризкати оливковою олією, викласти зелень чебрецю, цибулю, зверху викласти курку. Посолити, поперчити. Між куркою розкласти картоплю, частину цибулі, часник, оливки. Полити олією. Змішати вино, бульйон та різані томати та залити у форму для запікання м'яса. Духовку розігріти до 200 градусів. Форму накрити пергаментом, готувати 20-25 хвилин. Потім прибрати пергамент і дати м'ясу підрум'янитися.

Баварський салат

Баварський салат / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

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Інгредієнти:

200 г грудки індички/курки;

100 г твердого сиру;

150 г чері або звичайні помідори;

2 шматочки житнього хліба;

1 зуб. часник;

зелень, спеції, сіль, перець.

Для заправки:

1 ст. л. сметани

1 ч. л. соєвого соусу;

гірчиця – за смаком.

Як приготувати:

Обсмажити тонкі скибочки філе до готовності, помішуючи. Нарізати великим кубиком сир та помідор. Для сухариків підсушити хліб на сковороді, натерти часником і нарізати. Зелень дрібно порубати. Зробити заправку та все ретельно перемішати.

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Кабачки, запечені з помідорами та сиром

Кабачки, запечені з помідорами та сиром / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

4 шт. помідори;

3 шт. кабачки;

100 г твердий сир;

спеції, перець, сіль – за смаком.

Інгредієнти:

Як приготувати: