Цибуляники: як вони врятували Львів свого часу та простий рецепт

От якщо й казати про найпростіші та суто українські страви, то цибуляники будуть у першій трійці.

Це більше, ніж просто бюджетна страва, і вони обов'язково сподобаються. Навіть тим, хто байдужий до цибулі. До речі, у голодні 1990-ті ця страва була хітом. Багато хто тушкував їх у томатному соку або пасті та подавали як основну страву.

Цибуляники - рецепт / Фото: instagram.com/domashniaja_eda

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Ми розповідали, як приготувати кремзлики по-закарпатськи, тепер дізнаємося про майже легендарні цибуляники.

Успіх страви на думку фудблогерки domashniaja_eda – це дуже дрібно нарізана цибуля.

Рятівники старого Львова, коронна страва місцевих господинь тепер

Цибульники / Фото: instagram.com/recipes_dnya

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Існує красива легенда. Саме цибуляники підтримували населення Львова, яке наприкінці 17-го століття було обложено татарами. Облога була недовгою, кілька тижнів, але виснажливою.

Хитрі львів'яни відстояли своє місто, імітувавши великі запаси їжі. А саме: на вози тонким шаром наклали продукти, нібито їх дуже багато.

Тобто показали, що стоятимуть до кінця і місто не здадуть.

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Ймовірно, татари не мали часу і вони відступили. А от їсти справді було нічого, саме цибуляники рятували і місцевих, і захисників міста.

Сьогодні, щоб скуштувати справжні цибуляники, треба їхати до Львова або передмістя. Ну або скористатися рецептом нижче.

Цибуляники – рецепт

Інгредієнти:

2 великі цибулини;

1 яйце;

3 ст. л. манки;

2-3 ст. л. борошна;

1/2 ч. л. розпушувача;

2 ст. л. сметани;

сіль, перець – за смаком;

по 1/2 ч. л. цукру, паприки;

кріп, олія.

Як приготувати: