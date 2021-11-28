Цибульники: как они спасли Львов в свое время и простой рецепт

Вот если и говорить о самых простых и исконно украинских блюдах, то цибульники будут в первой тройке.

Это больше, чем просто бюджетное блюдо, и они обязательно понравятся. Даже тем, кто равнодушен к луку. Кстати, в голодные 1990-ые это блюдо было хитом. Многие тушили их в томатном соке или пасте и подавали как основное блюдо.

Цибульники - рецепт / Фото: instagram.com/domashniaja_eda

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Мы рассказывали, как приготовить кремзлики по-закарпатски, теперь узнаем о почти легендарных цибульниках.

Успех блюда по мнению фудблогера domashniaja_eda – это очень мелко нарезанный лук.

Спасители старого Львова, коронное блюдо хозяек теперь

Цибульники / Фото: instagram.com/recipes_dnya

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Существует красивая легенда. Именно цибульники поддерживали население Львова, которое в конце 17-го века было осаждено татарами. Осада была недолгой, несколько недель, но изнурительной.

Хитрые львовяне отстояли свой город, имитировав большие запасы еды. А именно: на возы тонким слоем наложили продукты, якобы их очень много.

То есть показали, что будут стоять до конца и город не сдадут.

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Вероятно, у татар не было времени и они отступили. А вот есть действительно было нечего, именно цибульники спасали и местных, и защитников города.

Сегодня, чтобы попробовать настоящие цибульники, нужно ехать во Львов или окрестности. Ну или воспользоваться рецептом ниже.

Цибульники – рецепт

Ингредиенты:

2 крупные луковицы;

1 яйцо;

3 ст. л. манки;

2-3 ст. л. муки;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

2 ст. л. сметаны;

соль, перец – по вкусу;

по 1/2 ч. л. сахара, паприки

укроп, растительное масло.

Как приготовить: