Домашні пряники "Малятко" – прикрашаються глазур'ю з цукрової пудри

Існують домашні пряники, що готуються на заварному тісті, а є "Малятка", тісто для яких швидко замішується й одразу ж готове для формування.
Їх можна зробити порожніми, а можна додати начинку, в нашому випадку – це варене згущене молоко.
Домашні пряники
Ольга Матвій радить занурювати пряники в глазур повністю, так вони довше залишатимуться м'якими. З кількості інгредієнтів вийде 30-35 пряників.
Домашні пряники "Малятко"
Домашні пряники "Малятко"
Інгредієнти:
- гілочка м'яти;
- молоко – 30 мл;
- яйце;
- кефір – 250 мл;
- сметана – 1 ст. л.;
- олія – 30 мл;
- цукор – 100 г;
- сода, розпушувач – по 0,5 ч. л.;
- борошно – 390 г.
Для глазурі:
- цукрова пудра – 250 г.
Як приготувати:
- Прокип'ятити м'яту в молоці 1,5 хвилини.
- Для тіста жовток, кефір кімнатної температури, сметану, м'ятне молоко, олію, цукор, соду і розпушувач з'єднати.
- Частками додати борошно, помішуючи. Замісити тісто на припиленій поверхні. Додати на тісто столову ложку олії та вміщати її. Тісто має трохи тягнутися за руками й бути ніжним.
- Деко застелити пергаментом, духовку розігріти до 180 градусів.
- Розкачати тісто завтовшки до одного сантиметра, нарізати на квадрати, які відповідають діаметру форм або склянки.
- На одну вирізану частину викласти начинку, накрити іншою частиною. Вирізати пряники склянкою або за допомогою форм.
- Випікати 15-18 хвилин.
- Для глазурі збити білок з цукровою пудрою. Перекласти в миску та занурити пряники. Дати глазурі схопитися.
Якої консистенції має бути правильне тісто для пряників, дивіться у відео від авторки рецепта.
Як зробити домашній пломбір без морозива швидко й просто – читайте в цьому матеріялі.