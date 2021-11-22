"Їжачки" з рисом – коли потрібно швидко, смачно та бюджетно нагодувати всю родину

Почнемо з того, що різного виду тефтелі та фрикадельки є в багатьох країнах. Це зручна страва одразу за декількома критеріями – готується швидко з простих інгредієнтів, смачна та недорога.

"Їжачки" так називаються тому, що в їхньому складі є довгозернистий рис. Він схожий на голки їжака. Тефтелі можуть бути різного розміру. Вони такі ситні, що не вимагають гарніру.

"Їжачки" з рисом / Фото: instagram.com/gotovit_sofiii

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Авторка рецепта gotovit_sofiii рекомендує не відварювати рис, а одразу змішувати з фаршем та цибулею.

"Їжачки" з рисом

Інгредієнти:

Фарш – 400 г

Рис – 300 г

Цибуля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Сметана, томатна паста – по 2 ст. л.

Сир твердий – 100 г

Яйце – 1 шт.

Сіль, спеції

Як приготувати:

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