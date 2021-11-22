Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

"Їжачки" з рисом – коли потрібно швидко, смачно та бюджетно нагодувати всю родину

Ірина Маслова
22 листопада, 18:01
Фарш для них може бути будь-яким – курячим, свинячим або змішаним. Ефектніше, якщо рис буде довгозернистим. Тефтелі запікаються у духовці в томатному соусі

Почнемо з того, що різного виду тефтелі та фрикадельки є в багатьох країнах. Це зручна страва одразу за декількома критеріями – готується швидко з простих інгредієнтів, смачна та недорога.

"Їжачки" так називаються тому, що в їхньому складі є довгозернистий рис. Він схожий на голки їжака. Тефтелі можуть бути різного розміру. Вони такі ситні, що не вимагають гарніру.

"Їжачки" з рисом / Фото: instagram.com/gotovit_sofiii

Реклама

Авторка рецепта gotovit_sofiii рекомендує не відварювати рис, а одразу змішувати з фаршем та цибулею.

"Їжачки" з рисом

Інгредієнти:

  • Фарш – 400 г
  • Рис – 300 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Сметана, томатна паста – по 2 ст. л.
  • Сир твердий – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль, спеції

Як приготувати:

Реклама
  1. Змішати рис з фаршем та дрібно нарізаною цибулею. Вбити яйце. Посолити та поперчити. Сформувати "їжачків".
  2. Для соусу подрібнити цибулю та моркву, змішати. Додати сметану та томатну пасту.
  3. Розбавити суміш кип'яченою водою або бульйоном, щоб можна було залити тефтелі.
  4. Викласти у форму, полити соусом, накрити фольгою та запікати 40-50 хвилин за 180 градусів.
  5. За 10 хвилин до готовності прикрасити тертим сиром і повернути в духовку без фольги. Подавати із зеленню та сметаною.