Тефтелі та фрикадельки з різних країн – 5 перевірених часом рецептів

Чому перевірених часом? Тому що історія цих страв налічує навіть не сотню років, а кілька сотень. Це стосується вірменських тефтелей кюфта і шведських фрикадельок. З останніми, до речі, поки що плутанина. Турки запевняють: цей рецепт був привезений до Швеції Карлом XII.
Щодо американських мітболов, то тут зіграли роль італійські емігранти. Є версія, що мітболи з'явилися з експериментів над соусом бешамель і м'ясним фаршем. А взагалі, варіяцій кожних з нижче представлених м'ясних страв існує безліч. Тому трохи видозмінювати їх можна.
Кюфта з Вірменії
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Інгредієнти
- 700 г яловичий фарш;
- 1 шт. цибуля ріпчаста;
- 50 мл молоко;
- 100 мл червоне сухе вино;
- 50 г вершкове масло;
- сіль, перець, спеції – за смаком;
- зерна граната, зелень – для прикраси.
Спосіб приготування
- Фарш посолити, поперчити. Додати молоко, перемішати. За бажанням можна додати 50 мл коньяку.
- Цибулю дрібно нарізати, з'єднати з фаршем.
- Сформувати великі фрикадельки, відварити 25 хвилин в окропі, в який додано вино.
- Подавати цілими або порізаними з вершковим маслом, прикрасивши гранатом і зеленню.
Польпете з Італії
Інгредієнти
- 500 г яловичого фаршу;
- 1 шт. яйце;
- 50 г пармезану;
- 2 ст. л. панірувальних сухарів;
- 2/3 ч. л. солі;
- по 1 ч. л. базилік, орегано;
- 2 ч. л. сухий часник;
- невеликий пучок петрушки:
- 1 ст. л. оливкової олії для смаження.
Для соусу
- 1 б. консервованих помідорів;
- 1/2 ск. води;
- 4-5 зуб. часнику;
- сіль, перець – за смаком;
- 1 ст. л. оливкової олії для смаження.
Спосіб приготування
- Дрібно нарізати петрушку. Додати в фарш яйце, тертий пармезан, панірувальні сухарі, базилік, орегано, сухий часник, сіль, перець. Перемішати.
- Сформувати невеликі кульки розміром з волоський горіх. На розігріту сковороду налити оливкову олію. Обсмажити з двох боків, не до готовності.
- Для соусу на розігріту сковороду налити оливкову олію, покласти часник. Коли часник посмажитися, прибрати його. Це для ароматизації олії.
- Вилити в сковороду томати, пів склянки води, сіль перець за смаком. Коли соус закипить, покласти фрикадельки.
- Закрити кришкою, тушкувати 30 хвилин на середньому вогні.
Мітболи з індички
Інгредієнти
- 700 г філе індички;
- 1 цибулина;
- 140 г сулугуні;
- 2 зубчики часнику:
- 3 ст. л. олія;
- сіль, перець, петрушка – за смаком.
Спосіб приготування ⠀
- Філе індички пропустити через м'ясорубку або подрібнити в блендері. Цибулю і петрушку дрібно нарізати, сулугуні натерти на крупній тертці.
- Індичку з'єднати з часником, пропущеним через прес, цибулею, петрушкою і сулугуні. Посолити, поперчити за смаком.
- Сформувати кульки і обсмажити на олії до рум'яної скоринки.
- Перекладіть у форму і запікайте 10 хвилин за 200 градусів.
Кефтедес з Греції
Інгредієнти
- 700 г мікс свинячого і яловичого фаршу;
- 150 г м'якуш білого хліба;
- 120 мл молоко;
- по 1 шт. яблуко; цибуля
- по 0, 5 ч. л. сушена чи свіжа м'ята, кориця;
- 2 шт. яйце;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування
- М'якуш замочити в молоці, розім'яти. Цибулю і петрушку дрібно нарізати. Яблуко натерти на дрібній тертці.
- У фарш додати хліб, цибулю, яблуко, яйця, петрушку, м'яту і корицю. Посолити і поперчити. Добре відбити фарш.
- Сформувати невеликі тефтелі.
- Розігріти олію та обсмажити кефтедес з усіх боків на сильному вогні до рум'яної скоринки.
- Зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати ще кілька хвилин.
Шведські фрикадельки
Інгредієнти
- 1 кг яловичий фарш;
- по 1/2 ск. панірувальні сухарі, цибулю;
- 1 шт. яйце;
- по 1/2 ч. л. сіль перець;
- 2 ск. молоко, яловичий бульйон;
- 1 ст. л. вустерширський соус;
- петрушка, олія.
Спосіб приготування
- Змішати фарш, цибулю, яйце, панірувальні сухарі, сіль і перець. Добре вимішати фарш і сформувати фрикадельки. Обсмажити їх з кожного боку по 1 хвилині.
- У чаші мультиварки змішати бульйон і молоко, сіль, перець, соус і довести до кипіння.
- Додати сметану і перемішати, щоб вона змішалася. Соус має стати вершковим.
- Викласти фрикадельки в соус і протушкувати 5 хвилин.
- Подавати з підготовленим рисом (локшиною або картоплею), прикрасити соусом і петрушкою.