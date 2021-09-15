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Тефтелі та фрикадельки з різних країн – 5 перевірених часом рецептів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
15 вересня, 17:04
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Це шведські фрикадельки, великі тефтелі кюфта з Вірменії, американські мітболи з м'яса індички і кефтедес з Греції. Їх можна подавати з картопляним пюре, пастою або іншим улюбленим гарніром
Рецепти тефтелей і фрикадельок з різних країн
Рецепти тефтелей і фрикадельок з різних країн / Фото: freepik.com

Чому перевірених часом? Тому що історія цих страв налічує навіть не сотню років, а кілька сотень. Це стосується вірменських тефтелей кюфта і шведських фрикадельок. З останніми, до речі, поки що плутанина. Турки запевняють: цей рецепт був привезений до Швеції Карлом XII.

Щодо американських мітболов, то тут зіграли роль італійські емігранти. Є версія, що мітболи з'явилися з експериментів над соусом бешамель і м'ясним фаршем. А взагалі, варіяцій кожних з нижче представлених м'ясних страв існує безліч. Тому трохи видозмінювати їх можна.

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Кюфта з Вірменії

Тефтелі з гречкою
Тефтелі з гречкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 700 г яловичий фарш;
  • 1 шт. цибуля ріпчаста;
  • 50 мл молоко;
  • 100 мл червоне сухе вино;
  • 50 г вершкове масло;
  • сіль, перець, спеції – за смаком;
  • зерна граната, зелень – для прикраси.

Спосіб приготування

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  1. Фарш посолити, поперчити. Додати молоко, перемішати. За бажанням можна додати 50 мл коньяку.
  2. Цибулю дрібно нарізати, з'єднати з фаршем.
  3. Сформувати великі фрикадельки, відварити 25 хвилин в окропі, в який додано вино.
  4. Подавати цілими або порізаними з вершковим маслом, прикрасивши гранатом і зеленню.

Польпете з Італії

Польпете – італійські фрикадельки
Польпете – італійські фрикадельки

Інгредієнти

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  • 500 г яловичого фаршу;
  • 1 шт. яйце;
  • 50 г пармезану;
  • 2 ст. л. панірувальних сухарів;
  • 2/3 ч. л. солі;
  • по 1 ч. л. базилік, орегано;
  • 2 ч. л. сухий часник;
  • невеликий пучок петрушки:
  • 1 ст. л. оливкової олії для смаження.

Для соусу

  • 1 б. консервованих помідорів;
  • 1/2 ск. води;
  • 4-5 зуб. часнику;
  • сіль, перець – за смаком;
  • 1 ст. л. оливкової олії для смаження.

Спосіб приготування

  1. Дрібно нарізати петрушку. Додати в фарш яйце, тертий пармезан, панірувальні сухарі, базилік, орегано, сухий часник, сіль, перець. Перемішати.
  2. Сформувати невеликі кульки розміром з волоський горіх. На розігріту сковороду налити оливкову олію. Обсмажити з двох боків, не до готовності.
  3. Для соусу на розігріту сковороду налити оливкову олію, покласти часник. Коли часник посмажитися, прибрати його. Це для ароматизації олії.
  4. Вилити в сковороду томати, пів склянки води, сіль перець за смаком. Коли соус закипить, покласти фрикадельки.
  5. Закрити кришкою, тушкувати 30 хвилин на середньому вогні.

Мітболи з індички

Мітболи з індички
Мітболи з індички / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 700 г філе індички;
  • 1 цибулина;
  • 140 г сулугуні;
  • 2 зубчики часнику:
  • 3 ст. л. олія;
  • сіль, перець, петрушка – за смаком.

Спосіб приготування ⠀

  1. Філе індички пропустити через м'ясорубку або подрібнити в блендері. Цибулю і петрушку дрібно нарізати, сулугуні натерти на крупній тертці.
  2. Індичку з'єднати з часником, пропущеним через прес, цибулею, петрушкою і сулугуні. Посолити, поперчити за смаком.
  3. Сформувати кульки і обсмажити на олії до рум'яної скоринки.
  4. Перекладіть у форму і запікайте 10 хвилин за 200 градусів.

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Кефтедес з Греції

Грецькі тефтелі кефтедес
Грецькі тефтелі кефтедес / Фото: instagram.com/svetusha_67/

Інгредієнти

  • 700 г мікс свинячого і яловичого фаршу;
  • 150 г м'якуш білого хліба;
  • 120 мл молоко;
  • по 1 шт. яблуко; цибуля
  • по 0, 5 ч. л. сушена чи свіжа м'ята, кориця;
  • 2 шт. яйце;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

  1. М'якуш замочити в молоці, розім'яти. Цибулю і петрушку дрібно нарізати. Яблуко натерти на дрібній тертці.
  2. У фарш додати хліб, цибулю, яблуко, яйця, петрушку, м'яту і корицю. Посолити і поперчити. Добре відбити фарш.
  3. Сформувати невеликі тефтелі.
  4. Розігріти олію та обсмажити кефтедес з усіх боків на сильному вогні до рум'яної скоринки.
  5. Зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати ще кілька хвилин.

Шведські фрикадельки

Шведські фрикадельки
Шведські фрикадельки / Фото: instagram.com/moli__/

Інгредієнти

  • 1 кг яловичий фарш;
  • по 1/2 ск. панірувальні сухарі, цибулю;
  • 1 шт. яйце;
  • по 1/2 ч. л. сіль перець;
  • 2 ск. молоко, яловичий бульйон;
  • 1 ст. л. вустерширський соус;
  • петрушка, олія.

Спосіб приготування

  1. Змішати фарш, цибулю, яйце, панірувальні сухарі, сіль і перець. Добре вимішати фарш і сформувати фрикадельки. Обсмажити їх з кожного боку по 1 хвилині.
  2. У чаші мультиварки змішати бульйон і молоко, сіль, перець, соус і довести до кипіння.
  3. Додати сметану і перемішати, щоб вона змішалася. Соус має стати вершковим.
  4. Викласти фрикадельки в соус і протушкувати 5 хвилин.
  5. Подавати з підготовленим рисом (локшиною або картоплею), прикрасити соусом і петрушкою.

Тут знайдете рецепти 3 м'ясних рулетів з різних країн.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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