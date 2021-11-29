Фрикасе з куркою та печерицями – швидко-смачний варіянт для вечері

Цікаво, що фрикасе було їжею простою доти, як його не розкуштував та не оцінив Наполеон. Він, до речі, був байдужим до курки.
Але коли її подали тушковану у вершках, то про фрикасе дізналася й стала просити кухарів приготувати його вся французька аристократія.
Фрикасе з куркою та печерицями / Фото: instagram.com/puregardenlife/
Утім, така доля багатьох страв Франції. Чого вартий смачний суп гарбюр, який ми б назвали нашим борщем.
По суті, фрикасе – це тушкована у вершках та на сковороді курка. Його сучасних варіяцій наразі багато, але з куркою – класичний.
Авторка рецепта director_tvoei_kuxni використовує м'ясо курячих стегон, його можна замінити на філе.
Фрикасе з куркою та печерицями
Інгредієнти:
- М'ясо курячих стегон – 500 г
- Цибуля – 1 шт.
- Печериці – 100 г
- Вершки 22% – 200 мл
- Сіль, перець, базилік – за смаком
- Петрушка
Як приготувати:
- Курку, цибулю та гриби нарізати і обсмажити на сильному вогні цибулю (2-3 хвилини), потім гриби (3 хвилини) і додати курку. Готувати 10 хвилин.
- Додати сіль та спеції. Влити вершки.
- Тушкувати на повільному вогні 5-7 хвилин і додати дрібно нарізану петрушку. Подавати з гарніром або просто так.