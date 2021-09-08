Галета з грушею і сиром, рецептом якого активно діляться в Instagram

Груші, мабуть, за своїм потенціялом (прикрасити будь-який десерт) можуть сміливо змагатися з яблуками або персиками в пирогах. Неповторний аромат фруктів, їхня помірна соковитість дає можливість використовувати їх у галетах. Тісто для галет пісочне та дещо сухувате, та якщо його доповнити сиром і грушею – буде те, що треба. Рецепт одного з актуальних на просторах Instagram десерту – нижче.

Галета з грушею і сиром

Галета з грушею та сиром / Фото: freepik.com

Галета з грушею та сиром / Фото: instagram.com/familystylefood/

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Інгредієнти

борошно – 360 г;

вершкове масло – 100 г;

цукор – 2 ст. л.;

молоко – 50 г;

яйце – 1 шт.;

сіль, розпушувач – по 1 ч. л.;

сметана – 100 г.

Для начинки

сир – 300 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

борошно – 2 ст. л.;

ванільний екстракт – 1 ч. л.;

груші – 500 г.

Для змазування

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яйце – 1 шт.;

вершки жирні – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Борошно просіяти, змішати з розпушувачем. Перетерти з маслом в дрібну крихту. Додати молоко. В окремому посуді злегка збити яйце, цукор, сметану і сіль. Яєчну суміш додати до борошняної суміші. Замісити тісто, загорнути в плівку і поставити в холодильник на одну годину. Для начинки сир перетерти з яйцем і цукром. Додати екстракт, борошно. Змішати до однорідності. Груші розрізати навпіл, видалити серцевину, нарізати на тонкі пластинки. Охолоджене тісто розкачати у велике коло. Не доходячи до країв, розкласти сирну начинку. Потім викласти скибочки груш. Краї тіста підгорнути. Змастити сумішшю яйця з вершками. Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Готову галету охолодити на решітці.

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