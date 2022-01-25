Гарячий сендвіч ыз тунцем та сиром – максимально швидкий рецепт для смачного сніданку

Сендвічі самі по собі смачні, удвічі смачніші, якщо вони гарячі. Наприклад, "Міцний Макс", родом з Німеччини, подається зі смаженим яйцем та великою кількістю шинки.

Цей же, з тунцем та сиром, обсмажується з усіх боків і дуже популярний у США. Кажуть, що він був придуманий у 1960-х роках в одній із закусочних міста Чарлстон.

Гарячий сендвіч із тунцем / Фото: cooking.nytimes.com

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Мовляв, кухар не помітив, як тарілка з консервованим тунцем перекинулася, і риба потрапила до сиру на сковороду.

Ніхто не береться відстоювати достовірність цього факту, але сендвіч з теплим тунцем та сиром швидко став хітом цієї закусочної.

Трохи гоструватий смак забезпечать гірчиця і корнішони.

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Кулінарні редактори The New York Times рекомендують використовувати чедер.

Гарячий сендвіч із тунцем та сиром

Гарячий сендвіч з тунцем та сиром / Фото: instagram.com/crumbs_and_corks

Інгредієнти:

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консервований тунець;

2 ст. л. майонезу;

50 г нарізаних корнішонів або невеликих солоних огірків;

2 ст. л. подрібненої червоної цибулі;

2 ст. л. лимонного соку;

свіжий кріп;

2 ст. л. діжонської гірчиці;

сіль, перець;

8 скибочок хліба;

8 скибочок твердого сиру;

вершкове масло.

Тут дізнаєтеся про ще одні смачні сендвічі трамецині, родом із Італії.

Як приготувати: