Німецький теплий сендвіч "Міцний Макс" – його варто спробувати на сніданок

З назви зрозуміло, що наситить цей сендвіч міцно. Потрібен чорний або сірий хліб, побільше шинки або відвареного м'яса та смажене яйце. Воно прикрашатиме "Макса"

Німецький сендвіч "Міцний Макс" / Фото: instagram.com/soisblessed

Що може бути ситніше за хороший сендвіч зі смачними складовими? Тільки ті сендвічі, що відрізняються оригінальністю. Про один такий – кубинський, з індичкою та джемом, – ми розповідали.

"Міцний Макс" з Німеччини і це не тільки якісний, тобто ситний сніданок, а й чудовий перекус.

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Варіянтів "Макса" багато, але зверху обов'язково має бути смажене яйце, а всі інгредієнти сендвіча розміщуються на шматочку чорного хліба.

І так. Не шкодуйте м'яса. Буде це шинка, відварена курка або яловичина.

Німецький сендвіч "Міцний Макс"

Німецький сендвіч "Міцний Макс" / Фото: instagram.com/katie_holzapfel

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Інгредієнти:

чорний хліб;

твердий сир;

шинка;

яйця;

гірчиця;

вершкове масло;

часник.

З білим хлібом та в'яленими помідорами – так готують сендвічі в Італії та називаються вони трамецині. Як їх зробити на сніданок – читайте тут.

Як приготувати:

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