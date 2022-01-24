Німецький теплий сендвіч "Міцний Макс" – його варто спробувати на сніданок

Що може бути ситніше за хороший сендвіч зі смачними складовими? Тільки ті сендвічі, що відрізняються оригінальністю. Про один такий – кубинський, з індичкою та джемом, – ми розповідали.
"Міцний Макс" з Німеччини і це не тільки якісний, тобто ситний сніданок, а й чудовий перекус.
Варіянтів "Макса" багато, але зверху обов'язково має бути смажене яйце, а всі інгредієнти сендвіча розміщуються на шматочку чорного хліба.
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І так. Не шкодуйте м'яса. Буде це шинка, відварена курка або яловичина.
Німецький сендвіч "Міцний Макс"
Інгредієнти:
- чорний хліб;
- твердий сир;
- шинка;
- яйця;
- гірчиця;
- вершкове масло;
- часник.
З білим хлібом та в'яленими помідорами – так готують сендвічі в Італії та називаються вони трамецині. Як їх зробити на сніданок – читайте тут.
Як приготувати:
- Хліб злегка обсмажити на вершковому маслі. За бажання один бік натерти часником.
- Кожен шматочок хліба намазати гірчицею і, не прибираючи його зі сковороди, покласти скибочку сиру. Щойно сир трохи розплавиться, викласти шинку.
- На іншій сковороді приготувати окату яєчню, викласти на шинку смажені яйця і подавати.