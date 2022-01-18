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Італійські сендвічі трамецині – ідеальний варіянт перекусу для дорослих та дітей

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 січня, 06:20
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Готуються вони виключно з м'якушу білого хліба. У цьому рецепті є шинка, салямі, в'ялені помідори, твердий та вершковий сир
Італійські сендвічі трамецині
Італійські сендвічі трамецині / Фото: instagram.com/studenti.ai.fornelli

На Кубі люблять сендвічі Гелени Руз, які поєднують у собі солоний та солодкуватий смаки. В Італії ж, зокрема в Турині, є трамецині, рецепт яких відомий із 1925 року.

Вони мають бути трикутної форми і виключно з білого хліба. Це може бути тостовий. Важливо обрізати скоринку у скибочок.

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Набір начинок різний: тунець, запечена або копчена шинка. Щоправда, зелені має бути багато.

А якщо вдома є песто – чудово. Рецепт від studenti.ai.fornelli передбачає шпажки, на які нанизуються трамецині, але це радше святкова подача.

Ці сендвічі можна приготувати й у звичному нам вигляді.

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Італійські сендвічі трамецині

Італійські сендвічі трамецині
Італійські сендвічі трамецині / Фото: instagram.com/piemontales.it

Інгредієнти на три порції:

  • 6 скибочок білого хліба;
  • листя зеленого салату;
  • шинка;
  • салямі;
  • в'ялені помідори;
  • пастоподібний сир;
  • твердий сир;
  • песто;
  • майонез.

Якщо любите величезні бутерброди, то спробуйте приготувати "Нечепуру Джо" з яловичим фаршем.

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Як приготувати:

  1. Розкладіть хліб на обробній дошці. У хліба обріжте кірки. Змастіть скибочки вершковим сиром і песто, розкладіть шинку з ковбасою.
  2. Наступний шар – в'ялені томати, листя салату, твердий сир.
  3. Бік хліба, який накриватиме сендвіч, також змастіть вершковим сиром і песто. Сформуйте сендвічі. Щільно обгорніть у фольгу на 20-30 хвилин, щоб хліб злегка просочився.
  4. Перед подачею розріжте на трикутники.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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