Готуються вони виключно з м'якушу білого хліба. У цьому рецепті є шинка, салямі, в'ялені помідори, твердий та вершковий сир

Італійські сендвічі трамецині / Фото: instagram.com/studenti.ai.fornelli

На Кубі люблять сендвічі Гелени Руз, які поєднують у собі солоний та солодкуватий смаки. В Італії ж, зокрема в Турині, є трамецині, рецепт яких відомий із 1925 року.

Вони мають бути трикутної форми і виключно з білого хліба. Це може бути тостовий. Важливо обрізати скоринку у скибочок.

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Набір начинок різний: тунець, запечена або копчена шинка. Щоправда, зелені має бути багато.

А якщо вдома є песто – чудово. Рецепт від studenti.ai.fornelli передбачає шпажки, на які нанизуються трамецині, але це радше святкова подача.

Ці сендвічі можна приготувати й у звичному нам вигляді.

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Італійські сендвічі трамецині

Італійські сендвічі трамецині / Фото: instagram.com/piemontales.it

Інгредієнти на три порції:

6 скибочок білого хліба;

листя зеленого салату;

шинка;

салямі;

в'ялені помідори;

пастоподібний сир;

твердий сир;

песто;

майонез.

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Як приготувати: