На Кубі люблять сендвічі Гелени Руз, які поєднують у собі солоний та солодкуватий смаки. В Італії ж, зокрема в Турині, є трамецині, рецепт яких відомий із 1925 року.
Вони мають бути трикутної форми і виключно з білого хліба. Це може бути тостовий. Важливо обрізати скоринку у скибочок.
Набір начинок різний: тунець, запечена або копчена шинка. Щоправда, зелені має бути багато.
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А якщо вдома є песто – чудово. Рецепт від studenti.ai.fornelli передбачає шпажки, на які нанизуються трамецині, але це радше святкова подача.
Ці сендвічі можна приготувати й у звичному нам вигляді.
Італійські сендвічі трамецині
Інгредієнти на три порції:
- 6 скибочок білого хліба;
- листя зеленого салату;
- шинка;
- салямі;
- в'ялені помідори;
- пастоподібний сир;
- твердий сир;
- песто;
- майонез.
Якщо любите величезні бутерброди, то спробуйте приготувати "Нечепуру Джо" з яловичим фаршем.
Як приготувати:
- Розкладіть хліб на обробній дошці. У хліба обріжте кірки. Змастіть скибочки вершковим сиром і песто, розкладіть шинку з ковбасою.
- Наступний шар – в'ялені томати, листя салату, твердий сир.
- Бік хліба, який накриватиме сендвіч, також змастіть вершковим сиром і песто. Сформуйте сендвічі. Щільно обгорніть у фольгу на 20-30 хвилин, щоб хліб злегка просочився.
- Перед подачею розріжте на трикутники.