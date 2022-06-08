Хорватський суп з грибами та беконом – простий рецепт на вечерю

І ще один рецепт, цього разу першої страви, з дуже цікавої кухні Хорватії. Обов'язково спробуйте картопляний гуляш з цієї країни.

Суп, рецепт якого нижче, із Загор'я, північного регіону Хорватії. Варіянтів загорського супу багато, але спільне одне – свіжі або сушені лісові гриби, можна додати й свіжих, і щось копчене. Часто – грудинка.

Загорський суп з грибами та беконом

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Варити можна на воді або бульйоні, суп обов'язково подається зі сметаною.

Рецепт із сайту spar.hr.

Загорський суп з грибами та беконом

Загорський суп з грибами та беконом

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Інгредієнти на 2 літри супу:

3 картоплини;

100 г печериць;

30 г сушених грибів;

100 г копченого бекону;

1 цибулина;

1 зубчик часнику;

100 мл білого сухого вина;

200 мл сметани;

2 ст. л. сала;

лаврове листя;

стебло петрушки

1 ст. л. паприки;

бульйон або вода;

винний оцет, перець та сіль.

Як приготувати:

Замочіть сушені гриби у гарячій воді. У глибокій каструлі розтопіть сало і додайте дрібно нарізану цибулю. Готувати до золотавого кольору, додайте дрібно нарізаний бекон і скибочки печериць. Коли цибуля, гриби та бекон злегка підрум'яняться, додайте дрібно нарізаний часник та нарізані сушені гриби (воду, в якій вони замочувалися, збережіть). Додати сіль, перець. Влийте вино, бульйон або воду. Коли вода закипить, додайте нарізану кубиками картоплю та лаврове листя. Варіть, доки картопля не стане м'якою, потім додайте трохи винного оцту й можна додати трохи борошна, щоб суп загуснув. Подавати з нарізаною петрушкою та сметаною.

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