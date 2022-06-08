Хорватський суп з грибами та беконом – простий рецепт на вечерю

І ще один рецепт, цього разу першої страви, з дуже цікавої кухні Хорватії. Обов'язково спробуйте картопляний гуляш з цієї країни.
Суп, рецепт якого нижче, із Загор'я, північного регіону Хорватії. Варіянтів загорського супу багато, але спільне одне – свіжі або сушені лісові гриби, можна додати й свіжих, і щось копчене. Часто – грудинка.
Загорський суп з грибами та беконом
Варити можна на воді або бульйоні, суп обов'язково подається зі сметаною.
Рецепт із сайту spar.hr.
Загорський суп з грибами та беконом
Загорський суп з грибами та беконом
Інгредієнти на 2 літри супу:
- 3 картоплини;
- 100 г печериць;
- 30 г сушених грибів;
- 100 г копченого бекону;
- 1 цибулина;
- 1 зубчик часнику;
- 100 мл білого сухого вина;
- 200 мл сметани;
- 2 ст. л. сала;
- лаврове листя;
- стебло петрушки
- 1 ст. л. паприки;
- бульйон або вода;
- винний оцет, перець та сіль.
Як приготувати:
- Замочіть сушені гриби у гарячій воді.
- У глибокій каструлі розтопіть сало і додайте дрібно нарізану цибулю. Готувати до золотавого кольору, додайте дрібно нарізаний бекон і скибочки печериць.
- Коли цибуля, гриби та бекон злегка підрум'яняться, додайте дрібно нарізаний часник та нарізані сушені гриби (воду, в якій вони замочувалися, збережіть).
- Додати сіль, перець. Влийте вино, бульйон або воду.
- Коли вода закипить, додайте нарізану кубиками картоплю та лаврове листя. Варіть, доки картопля не стане м'якою, потім додайте трохи винного оцту й можна додати трохи борошна, щоб суп загуснув.
- Подавати з нарізаною петрушкою та сметаною.
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