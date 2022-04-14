Боннський суп для схуднення – готується за 15 хвилин

Бувають супи максимально ситними, які замінять і першу страву, і другу, як польський картопляний із сосисками, а бувають – повна протилежність.
Боннський чудово підійде тим, хто сповнений сил боротися з можливими зайвими кілограмами. Він входить до системи однойменної дієти та рекомендований усім, хто хоче схуднути.
Їсти його можна будь-коли й скільки завгодно. Готується лише зі свіжих овочів. Якщо не знайдете помідори, можна взяти їх у власному соку.
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За правилами солити суп потрібно вже в тарілці й зовсім небагато. Готується на воді, за бажанням додайте трохи курячого бульйону.
Рецепт зі сторінки vilkinpro.
Бонський суп
Інгредієнти:
- капуста білокачанна, морква – по 100 г;
- половина болгарського перцю;
- цибуля – 1 шт.;
- стебло селери – за смаком;
- помідори або помідори у власному соку – 100 г;
- лимонний сік – 30 мл;
- куркума, кардамон мелений, сіль – за смаком;
- вода – 600 мл;
- перець горошком – 5 шт.;
- зелень кропу та петрушки – 20 г.
Без м'яса готується й індійський гороховий суп дал, його рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- Овочі очистити, промити і нарізати середніми кубиками. Моркву – тонкими брусочками, перець та селеру – півкільцями, цибулю – дрібно. Капусту нашаткувати. Помідори нарізати середніми часточками.
- У киплячу воду спочатку кинути моркву, варити 10 хвилин. Додати селеру та капусту, готувати 5 хвилин.
- Посолити, додати перець горошком.
- Додати перець та помідори. Варити кілька хвилин.
- Додати зелень та лимонний сік.