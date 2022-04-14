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Боннський суп для схуднення – готується за 15 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 квітня, 17:26
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Картоплі для цього супу не потрібно. Використовуйте свіжі помідори або помідори у власному соку
Боннський суп для схуднення
Боннський суп для схуднення / Фото: instagram.com/strelkova__beauty/

Бувають супи максимально ситними, які замінять і першу страву, і другу, як польський картопляний із сосисками, а бувають – повна протилежність.

Боннський чудово підійде тим, хто сповнений сил боротися з можливими зайвими кілограмами. Він входить до системи однойменної дієти та рекомендований усім, хто хоче схуднути.

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Їсти його можна будь-коли й скільки завгодно. Готується лише зі свіжих овочів. Якщо не знайдете помідори, можна взяти їх у власному соку.

За правилами солити суп потрібно вже в тарілці й зовсім небагато. Готується на воді, за бажанням додайте трохи курячого бульйону.

Рецепт зі сторінки vilkinpro.

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Бонський суп

Боннський суп
Боннський суп / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна, морква – по 100 г;
  • половина болгарського перцю;
  • цибуля – 1 шт.;
  • стебло селери – за смаком;
  • помідори або помідори у власному соку – 100 г;
  • лимонний сік – 30 мл;
  • куркума, кардамон мелений, сіль – за смаком;
  • вода – 600 мл;
  • перець горошком – 5 шт.;
  • зелень кропу та петрушки – 20 г.

Без м'яса готується й індійський гороховий суп дал, його рецепт читайте тут.

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Як приготувати:

  1. Овочі очистити, промити і нарізати середніми кубиками. Моркву – тонкими брусочками, перець та селеру – півкільцями, цибулю – дрібно. Капусту нашаткувати. Помідори нарізати середніми часточками.
  2. У киплячу воду спочатку кинути моркву, варити 10 хвилин. Додати селеру та капусту, готувати 5 хвилин.
  3. Посолити, додати перець горошком.
  4. Додати перець та помідори. Варити кілька хвилин.
  5. Додати зелень та лимонний сік.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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