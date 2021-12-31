Ідея для сніданку – ліниві вареники в хрумкій цукровій скоринці ⠀

По-перше, цей сніданок влаштує всіх, хто любить усе сирне вранці. По-друге, на заміс тіста й варіння потрібно мінімум часу.
Ми ділилися рецептом класних лінивих пельменів, тепер – вареників з гарною скоринкою. Для цього їх потрібно обсмажити у вершковому маслі та цукрі.
Ліниві вареники в цукровій скоринці / Фото: instagram.com/narisovano/
Рецепт взято у фудблогерки narisovano. Вона радить потримати тісто в холоді, якщо дозволяє час.
Ліниві вареники в цукровій скоринці
Інгредієнти:⠀
- 180 г сиру;
- білок одного яйця;
- 5 ст. л. манки;
- 2-3 ст. л. цукру;
- шматочок вершкового масла для смаження.
Як приготувати:⠀
- Сир розтерти з білком, всипати манку, перемішати. Якщо є можливість, прибрати у холод на 30 хвилин. Скачати невеликі кульки.
- Відварити кульки в окропі. Варити на невеликому вогні, кілька хвилин після спливання. Вареники дістати та повністю остудити.
- На сковороді розтопити вершкове масло та присипати ложкою цукру. Викласти вареники, перемішати, присипати цукром, що залишився. Смажити на середньому вогні, періодично перевертаючи.