Ідея для сніданку – ліниві вареники в хрумкій цукровій скоринці ⠀

По-перше, цей сніданок влаштує всіх, хто любить усе сирне вранці. По-друге, на заміс тіста й варіння потрібно мінімум часу.

Ми ділилися рецептом класних лінивих пельменів, тепер – вареників з гарною скоринкою. Для цього їх потрібно обсмажити у вершковому маслі та цукрі.

Ліниві вареники в цукровій скоринці / Фото: instagram.com/narisovano/

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Рецепт взято у фудблогерки narisovano. Вона радить потримати тісто в холоді, якщо дозволяє час.

Ліниві вареники в цукровій скоринці

Інгредієнти:⠀

180 г сиру;

білок одного яйця;

5 ст. л. манки;

2-3 ст. л. цукру;

шматочок вершкового масла для смаження.

Як приготувати:⠀

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