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Кабачковий суп по-закарпатськи для легкого та смачного завершення дня

Ірина Маслова
3 червня, 18:15
До нього потрібно додати сметану та вершки, суп готується швидко, за 20 хвилин. Подавайте з гренками

Супи бувають різними. Якщо потрібно ситно повечеряти, готуйте узбецьку маставу, її ще називають рідким пловом.

Цей, закарпатський, можна їсти навіть пізно ввечері. Русинькою він називається диня заправлена. Диня – це кабачок, заправлений – суп, приготовлений на сметані.

Як приготувати закарпатський суп з кабачками

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Готуватися починає одразу ж у каструлі з товстим дном. Кабачки крупно натираються. Можна посолити їх і залишити, щоб стікав сік. Але якщо цього не робити, суп буде з максимально кабачковим смаком.

Рецепт від фудблогерки Наталія Mashika.

Кабачковий закарпатський суп

Кабачковий закарпатський суп

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Інгредієнти:

  • кабачки – 2 кг;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сметана – 400 мл;
  • вершки 35% – 200 мл;
  • вода – 2 л;
  • олія – 2 ст. л.;
  • вершкове масло – 2 ст. л.;
  • борошно – 2 ст. л. з верхом;
  • солодка паприка – 1 ч. л.;
  • сіль, перець, кріп.

Як приготувати:

  1. Кабачки почистити, крупно натерти. Цибулю дрібно нарізати.
  2. У каструлі з товстим дном нагріти олію та вершкове масло. Пасерувати цибулю близько 2 хвилин до прозорості. Додати борошно. Готувати 30 секунд до утворення однорідної маси.
  3. Влити два літри води, перемішати. Додати кабачки та знову перемішати. Додати сіль і довести до кипіння, варити 4-5 хвилин. Піну збирати.
  4. Додати сметану і злегка збити вінчиком. Влити вершки, довести до кипіння, варити хвилину.
  5. Дрібно нарізати кріп і додати в суп. Дати настоятися 15 хвилин.

Усі етапи приготування супу дивіться у відео від авторки рецепта.

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Якщо любите легкі супи, то обов'язково спробуйте його з куркою та кропивою.