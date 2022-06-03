Кабачковий суп по-закарпатськи для легкого та смачного завершення дня

Супи бувають різними. Якщо потрібно ситно повечеряти, готуйте узбецьку маставу, її ще називають рідким пловом.

Цей, закарпатський, можна їсти навіть пізно ввечері. Русинькою він називається диня заправлена. Диня – це кабачок, заправлений – суп, приготовлений на сметані.

Як приготувати закарпатський суп з кабачками

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Готуватися починає одразу ж у каструлі з товстим дном. Кабачки крупно натираються. Можна посолити їх і залишити, щоб стікав сік. Але якщо цього не робити, суп буде з максимально кабачковим смаком.

Рецепт від фудблогерки Наталія Mashika.

Кабачковий закарпатський суп

Кабачковий закарпатський суп

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Інгредієнти:

кабачки – 2 кг;

цибуля – 1 шт.;

сметана – 400 мл;

вершки 35% – 200 мл;

вода – 2 л;

олія – 2 ст. л.;

вершкове масло – 2 ст. л.;

борошно – 2 ст. л. з верхом;

солодка паприка – 1 ч. л.;

сіль, перець, кріп.

Як приготувати:

Кабачки почистити, крупно натерти. Цибулю дрібно нарізати. У каструлі з товстим дном нагріти олію та вершкове масло. Пасерувати цибулю близько 2 хвилин до прозорості. Додати борошно. Готувати 30 секунд до утворення однорідної маси. Влити два літри води, перемішати. Додати кабачки та знову перемішати. Додати сіль і довести до кипіння, варити 4-5 хвилин. Піну збирати. Додати сметану і злегка збити вінчиком. Влити вершки, довести до кипіння, варити хвилину. Дрібно нарізати кріп і додати в суп. Дати настоятися 15 хвилин.

Усі етапи приготування супу дивіться у відео від авторки рецепта.

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Якщо любите легкі супи, то обов'язково спробуйте його з куркою та кропивою.