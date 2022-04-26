Як зберігати кавові зерна, щоб вони не розгубили аромат та смак

Будь-який продукт обов'язково зберігатиме свою якість, якщо йому надати потрібні для цього умови. Про те, як продовжити термін придатності борошна, ми писали, тепер кава у зернах.
Для початку експерти не радять купувати величезні упаковки, краще нехай вони будуть менших об'ємів.
Як правильно зберігати кавові зерна / Фото: marek-kupiec
Не потрібно зберігати каву у паперових пакетах, краще тримайте їх у магазинній упаковці або непрозорій ємності.
Рекомендації із сайту Мasterclass.com.
Як треба зберігати кавові зерна
Часто буває так, що ми розкриваємо пачку із зернами та починаємо молоти на кілька днів, а то й тижнів. Це не правильно.
Нехай кава буде в зернах, а перемелювати її потрібно рівно стільки, скільки потрібно прямо зараз.
Молота кава швидко втрачає свій аромат та смак.
У домашніх умовах каву в зернах можна зберігати у вакуумній упаковці до двох місяців. Тримайте каву в сухому темному місці. Поруч не має стояти спецій.
Не пересипайте каву в прозору банку. Ємність має бути непрозорою, не пропускати світло і щільно закриватися.
Ідеально, якщо ви купили упаковку із зипом. У ній її можна зберігати.
І найкраще місце для кави у зернах на думку експертів – морозилка. Терміни коливаються від трьох до п'яти місяців.
Перш ніж помістити її туди, щільно закрийте упаковку.
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