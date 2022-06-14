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Як зберігати відкриту пляшку вина – вичерпна відповідь експерта

Ірина Маслова
14 червня, 11:13
Вино – живий продукт, який швидко окислюється та перетворюється на оцет. Найдовше не псуються кріплені та десертні вина

Існують продукти, які дуже важливо правильно зберігати, адже вони швидко втрачають смак, як, до речі, кавові зерна, навіть якщо вони високої якості.

Щодо вина, то при зіткненні з повітрям воно, на жаль, починає псуватися. Процес окислення не зупинити, але його можна трохи сповільнити.

Як правильно зберігати відкриту пляшку вина / Фото: Getty Images

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Найшвидше окислюється легке та сухе вино. А от що більше у вині танінів, цукру та міцності, то довше вино буде хорошим.

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Скільки зберігається відкрите вино

  • Червоне вино можна зберегти до чотирьох діб.
  • Рожеве – до трьох.
  • Біле треба випити за два дні.
  • Ігристе – за 1,5 дня.

Як довго відкрите вино може простояти? Усе залежить від його об'єму в пляшці. Якщо вина залишилося небагато, то й контакт з киснем відбувається активніше.

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Наприклад, у вас залишилося пів пляшки вина, тоді найпростіший і найневитратніший спосіб – перелити вино в меншу пляшку.

Наливати потрібно практично під кришку, щоб не залишалося повітря. Тепер пляшку можна поставити в темне й холодне місце (крім червоних вин). У таких умовах уповільнюється окиснення. Вино може простояти кілька днів.

Щодо ігристого вина, то тут треба витратити гроші. Існують пробки-стопери. І вони мають такий вигляд.

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Пробки-стопери для ігристого вина

Пробки закривають вино максимально герметично. Але окислення повністю вони не зупинять, зберігати відкрите шампанське можна день-півтора.

Для тихого вина існує вакуумний насос та вакуумна пробка. Вони продовжують термін зберігання максимум до десяти днів.

Вакуумний насос для зберігання тихого вина

І якщо у вас поки немає цих гаджетів для вина, можна використовувати коркову пробку. Причому щоразу після того, як ви налили вино в келих, пляшку потрібно одразу закривати. Щоправда, вино слід випити впродовж дня.

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