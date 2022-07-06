Як виправити надто жирний суп, бульйон та рагу – перевірені лайфхаки (фото)

Приготувати суп – справа порівняно нескладна. Лайфхаки, які допоможуть зробити його ідеальним, ми публікували. Але часто буває так, коли м'ясні супи виходять занадто жирними.

Найпростіше, що можна зробити – це охолодити суп, а потім прибрати ложкою кірку із жиру. Або навпаки: поставити каструлю на вогонь одним боком, тоді жир збереться біля протилежного бортика. Він теж забирається ложкою.

Як прибрати жир з бульйону та супу

Реклама

Зібрали прості способи на кулінарних форумах, щоби прибрати жир із супу, рагу або підливи.

Як просто та швидко виправити жирний суп

Прибрати зайвий жир із супу або бульйону можна за допомогою дуже холодного половника

Глечик або соусник. Коли суп трохи охолоне, перелийте його в глечик або соусник. Тепер вилийте назад у каструлю. Якась частина жиру залишиться на стінках глечика. Будь-який хліб. Викладіть скибочки хліба на поверхню супу та притисніть ложкою. Жир вбереться. Холодна ложка або металевий ополоник. Охолодіть їх та опускайте в суп. Жир сам підійде до ложки. Таку процедуру можна повторити кілька разів. Лід. Покладіть у бульйон кілька кубиків. Після чого жир навколо льоду має зібратися у великі краплі, їх, разом з льодом, прибирайте за допомогою ложки. Рушник і лід. Кубики льоду можна загорнути в чистий кухонний рушник і поводити на поверхні супу. Лід притягне жир до себе.

Тут дізнаєтесь 10 лайфхаків, які допоможуть виправити пересолену їжу.