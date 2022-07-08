Як приготувати безалкогольний мохіто та прикрасити келих для нього (відео)

Мохіто народився на Кубі. Правда, легендарний темний ром не використовується. Алкогольний коктейль роблять з білим.
Цей освіжальний напій може бути й без алкоголю, решта інгредієнтів лишається такою ж. Ольга Матвій пропонує взяти по невеликому шматочку свіжого імбиру в кожен келих.
Як приготувати безалкогольний мохіто
Потрібно, щоб м'ята була свіжою, а лайм або лимон соковитим. Не менш важливим є лід, заморожуйте фільтровану або кип'ячену воду.
Безалкогольний мохіто
У складі мохіто обов'язково є лайм та м'ята
Інгредієнти:
- лайм або лимон;
- м'ята без стебел;
- цукор;
- імбир свіжий;
- спрайт або будь-яка содова;
- лід.
Як приготувати:
- Краї келиха змастити соком лайма. У тарілку висипати цукор і опустити краї келиха.
- У м'яти відірвати стебла. Половину лайма порізати на кубики. Потовкти м'яту і лайм у ступці до стану каші.
- Додати 1 ч. л. цукру, знову перетерти. Розкласти по келихах.
- Імбир почистити, додати трохи в келихи.
- Від другої половини лайма відрізати кружальце. Решту нарізати на часточки.
- Викласти лід у келихи. Викласти по два шматочки лайма. Далі чергувати лід і лайм.
- Акуратно залити содовою. Стінки келиха прикрасити кружальцем лайма.
Детальніше про безалкогольний мохіто дивіться у відео.
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