Як приготувати грецьку фаву, пюре з гороху – простий рецепт закуски

Виявляється, горох люблять готувати не лише у нас. У країнах Скандинавії, зокрема Данії, готують гороховий суп з копченим м'ясом. Причому це давня традиція, якої дотримуються саме по четвергах.
На грецькій Сардинії з гороху готують фаву, вона дуже перегукується з близькосхідним хумусом.
Горохове пюре фава / Фото: instagram.com/apronandwhisk
Бажано мати під рукою чебрець і сік лимона. Подавати фаву варто з каперсами або оливками та цибулею.
У процесі варіння знімайте піну, що утворюється на поверхні.
Рецепт з сайту Мygreekdish.com.
Горохове пюре фава
Горохове пюре фава / Фото: www.mygreekdish.com
Інгредієнти:
- 500 г жовтого колотого гороху;
- 3 червоні цибулини або звичайні, крупно нарізані;
- 2 зубчики часнику, нарізати;
- 1 л теплої води;
- сік 2 лимонів;
- 40 г оливкової або соняшникової олії ;
- чебрець;
- сіль і перець.
Тут дізнаєтеся, як зробити ще одну грецьку страву – лаханоризо – з капусти та рису.
Як приготувати:
- Промийте колотий горох великою кількістю води.
- Нагрійте велику каструлю на середньому вогні; додайте 2-3 столові ложки оливкової або соняшникової олії, нарізану цибулю, часник і трохи чебрецю й обсмажте.
- Щойно цибуля стане золотавою, додайте горох і перемішайте. Влийте теплу воду та оливкову олію, зменшіть вогонь до середнього та добре приправте сіллю та перцем.
- Варіть під кришкою близько 40-50 хвилин, поки горох не стане густим та кашоподібним.
- Наприкінці додайте лимонний сік і подрібніть у блендері до стану пюре.
- Подавайте фаву, збризнувши оливковою олією, столовою ложкою нарізаної кубиками цибулі та каперсами або оливками, зеленню.