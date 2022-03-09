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Як приготувати грецьку фаву, пюре з гороху – простий рецепт закуски

Ірина Маслова
9 березня, 08:16
У Греції фаву готують так: спочатку обсмажують цибулю зі спеціями, потім додають горох, його заливають водою і варять

Виявляється, горох люблять готувати не лише у нас. У країнах Скандинавії, зокрема Данії, готують гороховий суп з копченим м'ясом. Причому це давня традиція, якої дотримуються саме по четвергах.

На грецькій Сардинії з гороху готують фаву, вона дуже перегукується з близькосхідним хумусом.

Горохове пюре фава / Фото: instagram.com/apronandwhisk

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Бажано мати під рукою чебрець і сік лимона. Подавати фаву варто з каперсами або оливками та цибулею.

У процесі варіння знімайте піну, що утворюється на поверхні.

Рецепт з сайту Мygreekdish.com.

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Горохове пюре фава

Горохове пюре фава / Фото: www.mygreekdish.com

Інгредієнти:

  • 500 г жовтого колотого гороху;
  • 3 червоні цибулини або звичайні, крупно нарізані;
  • 2 зубчики часнику, нарізати;
  • 1 л теплої води;
  • сік 2 лимонів;
  • 40 г оливкової або соняшникової олії ;
  • чебрець;
  • сіль і перець.

Тут дізнаєтеся, як зробити ще одну грецьку страву – лаханоризо – з капусти та рису.

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Як приготувати:

  1. Промийте колотий горох великою кількістю води.
  2. Нагрійте велику каструлю на середньому вогні; додайте 2-3 столові ложки оливкової або соняшникової олії, нарізану цибулю, часник і трохи чебрецю й обсмажте.
  3. Щойно цибуля стане золотавою, додайте горох і перемішайте. Влийте теплу воду та оливкову олію, зменшіть вогонь до середнього та добре приправте сіллю та перцем.
  4. Варіть під кришкою близько 40-50 хвилин, поки горох не стане густим та кашоподібним.
  5. Наприкінці додайте лимонний сік і подрібніть у блендері до стану пюре.
  6. Подавайте фаву, збризнувши оливковою олією, столовою ложкою нарізаної кубиками цибулі та каперсами або оливками, зеленню.