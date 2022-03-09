Как приготовить греческую фаву, пюре из гороха – простой рецепт закуски

Оказывается, горох любят готовить не только у нас. В странах Скандинавии, в частности Дании, готовят гороховый суп с копченым мясом. Причем это старая традиция, которой придерживаются именно по четвергам.

На греческой Сардинии из гороха готовят фаву, она очень перекликается с ближневосточным хумусом.

Гороховое пюре фава / Фото: instagram.com/apronandwhisk

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Желательно иметь под рукой тимьян и сок лимона. Подавать фаву стоит с каперсами или оливками и луком.

В процессе варки снимайте пену, которая образовывается на поверхности.

Рецепт с сайта Мygreekdish.com.

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Гороховое пюре фава

Гороховое пюре фава / Фото: www.mygreekdish.com

Ингредиенты:

500 г желтого колотого гороха;

3 красные луковицы или обычные, крупно нарезанные;

2 зубчика чеснока, нарезать;

1 л теплой воды;

сок 2 лимонов;

40 г оливкового или растительного масла;

тимьян;

соль и перец.

Здесь узнаете, как сделать еще одно греческое блюда – лаханоризо – из капусты и риса.

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Как приготовить: