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Як приготувати irmik nelvasi – соковиті турецькі солодощі з горіхів та манки

Ірина Маслова
25 грудня, 09:15
Хтось асоціює ці солодощі з манним пудингом, а комусь вони віддалено, але все-таки нагадують халву. Усі інгредієнти десерту обсмажуються на сковороді

Манка – дуже популярний продукт у східних солодощах. Ми знаємо, як приготувати арабську басбусу з мигдалем, тепер ще одна варіяція з цією крупою.

Іrmik нelvasi дуже схожі на халву, але соковитішої консистенції. Крім горіхів, будь-яких, варто додати родзинки та інші сухофрукти.

Манна халва - рецепт турецьких солодощів / Фото: instagram.com/zuzununmutfagi82/

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З маси можна сформувати щось на кшталт пудингу або розкласти по формочках і дати трохи охолонути.

У рецепті cook_and_wonder використовуються кедрові горіхи.

Манна халва

Інгредієнти:

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  • по 2 склянки манки, молока;
  • по 2 ст. л. вершкового масла, олії;
  • 100 г кедрових горіхів або будь-яких інших;
  • родзинки – за смаком
  • 1,5 склянки цукру.

Як приготувати:

  1. Розігріти сковороду з високим дном. Влити олію і розтопити вершкове масло.
  2. Додати горіхи та злегка їх обсмажити. Додати манку та готувати, помішуючи, близько 5 хвилин.
  3. Цукор змішати з теплим молоком і додати до манки. Готувати на повільному вогні, доки маса не загусне.
  4. Вимкнути вогонь, додати замочені в теплій воді родзинки за смаком. Перемішати та дати настоятися під кришкою.