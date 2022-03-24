Як приготувати коцюрбу, українську старовинну страву – потрібні картопля, сало та галушки

Продовжуємо розширювати свої знання в українській кухні та знайомитися з несправедливо забутими рецептами. Про шпундру з буряка та м'яса ми розповідали, про неї писав Іван Котляревський в "Енеїді".

Коцюрба – це також старовинна та дуже ситна страва. У ній є відварена картопля, галушки або щипанка. Саме так вони називаються у цій страві.

Коцюрба - рецепт української страви / Фото: РЕЦЕПТИ І ТЕХНОЛОГІЇ

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Тобто тісто відривається двома пальцями та потрапляє в окріп.

Галушки зробіть за своїм перевіреним рецептом. Можна використовувати сало, але з підчеревиною буде ситніше. Перед тим, як обсмажувати, зріжте шкірку.

Рецепт з каналу української фудблогерки РЕЦЕПТИ І ТЕХНОЛОГІЇ.

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Коцюрба

Інгредієнти:

300 г підчеревини;

400 г картоплі;

зелена цибуля, сіль, перець.

Ще обов'язково спробуйте зробити гилуни – українські вареники-гіганти з м'ясом.

Як приготувати:

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У підчеревини зрізати шкірку, нарізати та обсмажити. Жир знадобиться. Картоплю очистити й нарізати дрібним кубиком, відварити у підсоленій воді. Зварити галушки, полити жиром від смаженого сала. У тарілку викласти картоплю з галушками. Зверху – шкварки та нарізану зелену цибулю.

Рекомендації щодо приготування коцюрби дивіться у ролику.