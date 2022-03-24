Як приготувати коцюрбу, українську старовинну страву – потрібні картопля, сало та галушки

Продовжуємо розширювати свої знання в українській кухні та знайомитися з несправедливо забутими рецептами. Про шпундру з буряка та м'яса ми розповідали, про неї писав Іван Котляревський в "Енеїді".
Коцюрба – це також старовинна та дуже ситна страва. У ній є відварена картопля, галушки або щипанка. Саме так вони називаються у цій страві.
Коцюрба - рецепт української страви / Фото: РЕЦЕПТИ І ТЕХНОЛОГІЇ
Тобто тісто відривається двома пальцями та потрапляє в окріп.
Галушки зробіть за своїм перевіреним рецептом. Можна використовувати сало, але з підчеревиною буде ситніше. Перед тим, як обсмажувати, зріжте шкірку.
Рецепт з каналу української фудблогерки РЕЦЕПТИ І ТЕХНОЛОГІЇ.
Коцюрба
Інгредієнти:
- 300 г підчеревини;
- 400 г картоплі;
- зелена цибуля, сіль, перець.
Ще обов'язково спробуйте зробити гилуни – українські вареники-гіганти з м'ясом.
Як приготувати:
- У підчеревини зрізати шкірку, нарізати та обсмажити. Жир знадобиться.
- Картоплю очистити й нарізати дрібним кубиком, відварити у підсоленій воді.
- Зварити галушки, полити жиром від смаженого сала.
- У тарілку викласти картоплю з галушками. Зверху – шкварки та нарізану зелену цибулю.
Рекомендації щодо приготування коцюрби дивіться у ролику.