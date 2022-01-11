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Рецепт гилунів – українських вареників-гігантів з м'ясом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 січня, 12:37
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Тісто для них, як вимагає традиція, ріжеться на квадрати. Коли на них потрапила начинка, то скріплюються гилуни навскіс. М'ясо для начинки необхідно попередньо відварити. Подавати зі шкварками та сметаною
Гилуни з м'ясом – рецепт вареників на старий Новий рік
Гилуни з м'ясом – рецепт вареників на старий Новий рік / Фото: twitter.com/bookforcooking

Старий Новий рік, який усі ми зустрічатимемо 13 січня, – це насамперед вареники. Ми розповідали деякі тонкощі для приготування їх та начинок.

Тож можна взяти це на озброєння та зробити до свята вареники-гіганти гилуни.

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Зустрічаються різні варіянти – з відвареним м'ясом і цибулею всередині або тельбухами.

У рецепті від sergej-pozhar.livejournal.com – це яловичина.

Гилуни з м'ясом

Інгредієнти:

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  • Яловичина, цибуля – за смаком
  • Вода – 150 г
  • Борошно – 250 г
  • Олія – 2 ст. л.
  • Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. Борошно просіяти, підсолити. Додати олію. Змішати олію з борошном. Закип'ятити воду.
  2. Підливаючи гарячу воду, замісити тісто. Впродовж 10-15 хвилин інтенсивно вимішувати тісто.
  3. Відкласти тісто на 20-30 хвилин, накривши його. За цей час тісто коротко вимісити ще двічі.
  4. Для начинки цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії.
  5. М'ясо дрібно нарізати й додати до цибулі, посолити, поперчити.
  6. Тісто розкачати на квадрати і зліпити вареники, з'єднуючи краї навскіс і закручуючи всередину.
  7. Відварити у підсоленій воді до готовності. Подавати зі сметаною та шкварками.

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Ірина Маслова
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